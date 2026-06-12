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即時中心／温芸萱報導

今（12）日上午11時21分，台中市太平區新平路一段一處大樓頂樓驚傳火警。路過民眾發現樓頂冒出黑煙，並有火焰竄出，隨即通報消防局。消防人員到場後迅速佈水線搶救，火勢於11時40分順利撲滅。初步了解，起火點為大樓頂樓的基地台輸電線路，燃燒面積約1平方公尺，所幸未波及其他建物，也無人員傷亡，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

大樓驚傳火警！疑基地台輸電線路起火

今日上午11時21分，台中市太平區新平路一段某大樓火警，民眾見頂樓冒黑煙並伴隨火光，立即通報消防。

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消防局派遣中山、太平、東英分隊8車18人前往，途中再增派信義、東英及第三大隊3車8人支援。

到場後迅速佈水線搶救，11時40分撲滅火勢，初判為頂樓基地台輸電線路燃燒，燃燒面積約1平方公尺，現場無人傷亡，起火原因仍待進一步調查釐清。

原文出處：快新聞／台中大樓驚傳火警！民眾目擊黑煙衝天 疑基地台輸電線起火

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