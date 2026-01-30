台中大火整排鐵皮屋陷火海 PM2.5一度飆到1532

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北屯區崇德路、天津路口今(30)日上午10時許發生嚴重火警，一家家具行竄出濃煙，火勢迅速延燒，整排8間鐵皮建物陷入火海、冒出大量濃煙，台中市環保局指出，鄰近空品監測PM2.5濃度一度最高達到1532微克/立方公尺，11時許才逐漸下降，目前已降至41微克/立方公尺。

環保局表示，因火災現場為家具行，係存有大量易燃物品，加上風勢助長火勢且可燃物質不完全燃燒產生明顯黑煙，火災產生黑煙隨熱氣上升飄散，監測火災地點鄰近空品微型感測器監測下風處空氣品質，火災點下風處約30公尺微型感測器顯示，空品自10時18分開始受到該火災事件影響，PM2.5濃度最高達到1532微克/立方公尺。

後來消防灌救下隨火勢逐漸控制，數值於11時許逐漸下降，目前已降至41微克/立方公尺，環保局持續監控空品逐時變化情形。

環保局表示，考量現場及空品變化情形，環保局於接獲通報後立即轉請教育局及衛生局，通知下風處學校及醫院之敏感族群，留意空品變化及加強自我防護；同時環保局亦於臉書、環保志工群組發布警示訊息，提醒該區域民眾留意，並透過市府官方Line發佈空污事件圖卡提醒周遭民眾採取防護措施。

環保局提醒，考量現場濃煙過大，已影響鄰近的崇德路及天津路視線，市府相關局處已通報鄰近派出所派員協助現場交管；此外，目前火災尚未撲滅，提醒當地北屯區民眾可關閉門窗，如需外出也請戴好口罩，做好自身防護。

