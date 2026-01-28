台中大甲文曲里自來水延管完工在即 164戶受益

市議員李文傑(左)關心大甲區文曲里住戶自來水管線施工。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕為改善無自來水地區民眾用水品質，大甲區東安路及外埔區溪底路等地區自來水延管工程持續推進中，即將完工。市議員李文傑今日邀相關單位舉辦地方說明會，此次「無自來水地區供水改善計畫」總經費約5000萬元，完工後將嘉惠164戶居民，大幅提升偏鄉居民生活機能與公共衛生條件。

大甲區文曲里里長林寶彩表示，過去里內部分住戶長期只能使用「簡易自來水」，水量與水質皆不穩定，生活相當不便，這次在中央與市府合作下，幾乎都能使用穩定又安全的自來水，對居民生活品質是非常大的提升。

今日約30位用戶出席，了解工程進度與用戶申裝事宜，立法院副院長江啟臣服務處副主任呂明杰表示，此次「無自來水地區供水改善計畫」總經費約5000萬元，其中延管工程3000萬元由自來水公司辦理，路面修復經費約2000萬元由台中市政府經發局負責。

自來水公司大甲所主任黃敏華說，請民眾可先申請接錶裝設，並務必保留收據，後續可向公所申請外線補助，最高補助可達三分之二，民眾僅需負擔三分之一費用，可大幅減輕經濟負擔。

李文傑表示，穩定、安全的自來水是最基本的民生需求，感謝中央與市府攜手投入經費推動延管工程，讓偏遠與早期未設管線地區的居民，也能享有與市區相同的用水品質。

