座落於台中大甲鐵砧山風景區的永信運動公園，佔地廣達八公頃，為市民提供了舒展筋骨、揮灑汗水的絕佳場所，而園區也設置了餐飲休憩空間「鄉野莊」，不僅提供民眾運動後補充能量的驛站，更是享受悠閒時光的理想去處。

步入鄉野莊，映入眼簾的是一派現代簡潔的室內裝潢風格。餐廳規劃大型落地窗為室內空間引入了充沛的自然光線，讓整個用餐區顯得明亮通透，除此之外也讓客人可欣賞戶外景致。

鄉野莊牛肉麵，大約可見四塊的牛腱心肉，半筋半肉的口感軟嫩不柴。而紅燒湯頭初嚐時，湯頭散發著溫潤的甘甜，是一種溫和而不失層次的風味。隨後再加入酸菜，則增添一股誘人的辣感與豐富的層次，使得整碗牛肉麵的味道更加立體、更加鮮活，餘味無窮。

廣告 廣告

鄉野莊的「葡萄氣泡飲」，葡萄風味帶有一種令人愉悅的「香甜」，而細緻而綿密的氣泡感，當它輕輕地在你舌尖上躍動，帶來的是一種「沁涼」無比的感受。

鄉野莊

臺中市大甲區成功路315號





相關連結

【永信運動公園】鐵砧山上的心靈綠洲與時光印記

台中大甲景觀餐廳/鐵砧山上永信運動公園內

【素食香噴噴臭豆腐】后里月眉糖廠內的素食臭豆腐、麵線糊

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！