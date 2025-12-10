台中大甲深夜持刀鬥毆案 警逮2嫌送辦

（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市大甲區昨天深夜發生鬥毆事件，1人遭持刀及空氣槍攻擊受傷，台中市警察局大甲分局今天宣布，逮獲2名涉案人，起出作案刀具及空氣槍，全案依恐嚇及傷害罪嫌送檢方偵辦。

警方說明，昨晚10時許，接獲民眾報案有打架案件，員警到場後發現王姓被害人的右手下臂有明顯刀傷、背部疑似有遭不明彈丸擊中的瘀傷，送醫救治後已無大礙。

警方表示，經組成專案小組調閱監視器並過濾分析，掌握涉案犯嫌身分及使用車輛，於今天上午查獲2名犯嫌到案，並起獲作案刀具及空氣槍各1把，至於雙方衝突原因、是否有其他共犯等細節仍在釐清中，全案依恐嚇及傷害罪移送台中地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1141210