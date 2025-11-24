台中大甲火鍋/自助吧吃到飽，熟食、炸物、冰淇淋無限享用！

你是不是跟我一樣，每次吃火鍋都覺得自助吧的選擇不夠多，或是想吃點熟食解解饞卻得另外加點？在「久違石頭火鍋」，就能享有豐富的自助吧吃到飽，從新鮮時蔬、火鍋料到麵食、飲料、冰淇淋，甚至還有一般火鍋店少見的特色熟食和炸物！

久違石頭火鍋-台中大甲店在用餐環境的營造上，也展現了其獨特的品味與設計感。踏入餐廳，您會立刻被映入眼簾的視覺風格所吸引。牆面採用了鮮豔、大膽的「寶藍色調」，為空間注入了現代感與活力，營造出一種獨特而引人注目的基調。天花板上，懸掛著數盞「華麗的水晶吊燈」，更為整體空間增添了一抹精緻與奢華感，為用餐氛圍增添了用餐的儀式感與高雅氣質。

久違石頭火鍋菜單提供了多樣化的單點與套餐選項，以滿足不同客人、不同用餐情境的需求。對於追求極致用餐體驗的雙人組合，餐廳提供了「雙人套餐」，價格區間落在新台幣1159元至2959元不等。而對於「個人鍋物」從價格親民的328元起，到食材更為頂級的988元，提供多種不同價位，讓您也能以實惠的價格，品嚐到久違石頭火鍋的經典滋味。

湯底選擇也很多元，除了經典的「北海道昆布原湯鍋」，還有濃郁開胃的「韓式泡菜鍋」、香麻帶勁的「四川麻辣鍋」等，滿足不同口味的需求。如果你覺得料不夠，還有加點區，包含肉類、海鮮、手工嚴選等品項，想吃什麼就加點什麼，非常彈性。

久違石頭火鍋的自助吧，匯集了各式新鮮食材與熟食。首先是「新鮮時蔬專區」這裡陳列著飽滿水潤的新鮮蔬菜，從常見的高麗菜、大陸妹、A菜、菠菜，到各類菇類如杏鮑菇、香菇、金針菇，還有豆皮、貢丸、蛋餃、魚餃、燕餃等多達數十種經典火鍋配料，讓您能根據自己的喜好，為鍋物增添層次豐富的營養與風味。

▼然而，久違石頭火鍋的自助吧絕不止於此，這裡還有在一般火鍋店較少見的「熟食區」，例如「麻油米血」、「茶香滷味」、「麻辣熟食」、「白木耳甜湯」、「烏龍茶葉蛋」。

▼當然，也不能錯過「炸物區」。這裡提供了大人小孩都喜愛的經典炸物「薯條」跟「雞塊」。另外還提供了「現炒食蔬」與「現炒主食」的服務。根據當日的供應有兩樣現炒時蔬，跟一樣「牛肉炒麵」，這為原本就豐富的自助吧增添了更多動態與精緻感，讓您在品嚐火鍋的同時，也能享受到現做熱炒的美味。

▼飲料方面，自助吧同樣提供了相當完善的選擇。您可以在飲料機區自由取用各式冷飲、熱飲，包括常見的汽水、果汁、茶飲、咖啡、冰沙等。而旁邊還有的「爆米花」可當您的小零嘴點心。

▼餐後甜點當然也不能少，這裡設置了「霜淇淋機」，還有兩個知名冰淇淋品牌，包括「百吉冰淇淋」與「日本樂天」的美味冰品，為您的整體用餐體驗畫上一個甜蜜的句點。

「養生藥膳鍋」這款藥膳鍋以「骨蔬高湯」為基底，慢火熬煮，嚴選了茯苓、紅棗、川芎、當歸、熟地、枸杞等十多種珍貴藥材。湯頭味道濃郁，入口溫潤滑順，帶有草本的清新與溫暖，不僅能增添火鍋的風味，更具有滋補養生的功效，尤其適合在微涼的夜晚享用，暖心又暖胃。

「西班牙伊比利豬肉片」這種頂級肉品呈現美麗的大理石紋油花，在烹煮後能帶來無與倫比的軟嫩口感與豐富的肉汁。

久違石頭火鍋-台中大甲店

臺中市大甲區經國路140號





