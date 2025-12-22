台中大甲農會、植物診療師雙入圍第四屆永續善農獎
▲大甲區蘇建中先生入圍四屆永續善農獎「現場操作組」獎項。
台中市推動永續農業成果再獲高度肯定！農業部日前公布「第四屆永續善農獎（IPM Award）」入圍名單，台中市大甲區農會入圍「行銷推廣組」，服務於大甲區農會的植物診療師蘇建中先生亦同時入圍「現場操作組」，一舉展現台中從田間管理到市場推廣、從制度推動到專業落地的永續農業實力。
農業局指出，「永續善農獎」被譽為農業界的「IPM奧斯卡獎」，主要表揚在作物病蟲害整合管理（IPM）上，兼顧技術創新、現場操作與推廣成效的團體與個人，也呼應農業部推動「化學農藥風險十年減半」的重要政策方向。台中此次雙雙入圍，正是長期深耕友善農業與精準防治的具體成果。
大甲區農會生產端，針對轄區青蔥農民常見的「青蔥捲葉型炭疽病」，跨機關整合農業部農業試驗所、台中區農業改良場及市府農業局，成立「青蔥健康種苗輔導團隊」，建置健康種苗生產中心，從源頭提升苗源品質，有效降低後續藥劑使用需求。
農業局指出，入圍「現場操作組」的植物診療師蘇建中先生，長期深耕大甲地區田間IPM推廣，針對芋頭易受軟腐病、斜紋夜蛾及葉蟎危害的問題，建立符合在地氣候、土壤與作物生育特性的整合防治曆，從預防、監測到治療完整規劃。他並自製木黴菌混合液化澱粉芽孢桿菌液肥，使芋頭發病率降低達70%，同時推動懸掛性費洛蒙誘引器，使斜紋夜蛾發生率減少40%；更於111年率先發現新紀錄葉蟎種類，搭配登記用藥與天然資材防治，使藥劑使用量較慣行農法減少70%，具體落實化學農藥風險減半目標。
農業局最後表示，市府持續透過智慧科技輔助精準防治、優先補助友善植物保護資材、輔導農會設置質譜快檢前處理站，以及定期辦理植物診療師諮詢服務與IPM實務課程等措施，系統性推動永續農業。
