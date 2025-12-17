「小島青鳥」的戶外庭園，廣闊而舒朗的草坪，如同綠色的絨毯鋪展開來，在季節的更迭中展現不同的生命力。點綴其間的落羽松，姿態挺拔，尤其在秋冬轉換之際，其葉片由綠轉黃、再染上金褐的色彩，隨風飄落，構成一幅幅如詩如畫的田園風景。

「小島青鳥」的空間設計，在粗獷的工業風天花板下融入了質樸的木質元素，營造出一個既有設計感又不失居家溫暖的場域。

小島青鳥主餐附的沙拉，以新鮮的水耕生菜為基底，這些生菜葉片翠綠飽滿，帶來極致的鮮甜。在生菜之上，搭配了顆粒飽滿的毛豆、鮮美的橄欖，以及時令鮮果，在口中交織出一種極富層次的風味。

廣告 廣告

這碗湯的湯品有四顆肥美、飽滿的蛤蜊，入口鮮味四溢。此外，湯中還融合了九層塔的濃郁香氣、蒜片的溫和辛辣，以及鴻禧菇的細緻口感。

小島青鳥主餐白醬本身調味既不過於厚重，又能充分襯托出食材的原味。而燉飯中搭配的配菜，有色彩鮮豔的黃、紅甜椒及翠綠的櫛瓜，為燉飯增添了視覺上的活潑感，同時帶來了自然的清甜與爽脆。

小島青鳥的「柴燒桂圓仙草」滑嫩的仙草凍，入口即化，其清涼的本質，與鮮奶球的香醇濃郁互為襯托，形成了極佳的味覺平衡。而仙草凍之中還藏著一顆完整、去殼的桂圓。

小島青鳥

臺中市大甲區成功路315號





相關連結

【四口之家】后里森林公園內的咖啡廳

台中大甲餐廳/戶外庭園、義式料理、下午茶

【寬茶一號院】東勢林業文化園區內、貯木池畔邊的白色小屋

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！