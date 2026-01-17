台中大甲「懸日」1/18至1/20登場！全台2026年預報一次看

台中市大甲區經國路（農安路以西）的懸日將於明天（18日）登場。懸日示意圖。取自Unsplash



中央氣象署近日發布「懸日」預報，盤點全台各地今年度懸日美景時段，台中市大甲區經國路（農安路以西）的懸日將於明天（18日）登場，一連3天傍晚都能看到太陽落下時與兩旁林立建築相互輝映的美景。

氣象署指出，當太陽在低仰角時，陽光穿過大氣層的路徑較長顏色偏橘或橘黃，若此時太陽剛好在兩側高樓林立的街道底端，就會形成金黃色樓景中間夾著太陽瑰麗壯觀的景象，這就是所謂的「懸日」。

根據2026年懸日預報，明天傍晚5時15分至35分、下周一傍晚5時14分至34分、下周二傍晚5時12分至32分，台中市大甲區經國路（農安路以西）將可見懸日景象，夕陽將逐日較前1日早1至2分鐘運行到達街道的中心，其仰角也較前1日稍高。

氣象署指出，夕陽在每日預報的中位時間到達街心位置。在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約 10 分鐘均適合觀賞懸日景象。夕陽到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點而有些微差異。

氣象署並提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。另外，民眾在街道觀賞懸日時，更要特別注意交通秩序的維持和自身的交通安全。

除了大甲懸日之外，氣象署也詳列包括桃園、高雄、南投、嘉義、台中、台北等縣市今年度的懸日時間表，提供民眾參考。

2026年懸日預報時間表。氣象署提供

