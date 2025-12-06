台中大肚區永順國小60週年校慶 盧秀燕到場祝賀

【記者陳世長台中報導】台中市大肚區永順國小60 週年校慶(6)日熱鬧登場，市長盧秀燕與教育局長蔣偉民親自到場祝賀，與全校師生共同歡慶 60 週年校慶；學校師生準備創意十足的運動員進場，還邀請龍隊表演，呈現滿滿的活力與朝氣，現場氣氛熱鬧！





「祝學校生日快樂！」盧市長今一早出席永順國小週年校慶，為在場大小朋友祝賀，盧市長特別感謝校長、學校的教職團隊、家長會、志工、大小朋友的努力，一起建造永順國小。盧市長也謝謝在地民意代表，包括時任議員的林汝洲爭取了8,000萬新建校舍，市議員林昊佑也爭取了7,000萬幫學校蓋禮堂，預計明年底會完工；未來市政府會繼續推動升級軟硬體，投資教育、栽培孩子。



蔣局長補充，盧市長非常重視教育，市府為提供孩子們更好的學習環境，自111至114年度補助永順國小各項經費逾8,000萬元，積極補助學校辦理順學樓地下室及周邊環境改善、操場跑道整建、學校社區共讀站建置等經費，興建中的活動中心也預定於115年10月完工；各項工程陸續完工，除了改善教學環境與設施，也讓小朋友們有更安全、舒適的學習空間。



校長賀雅蓉表示，永順國小從民國54年創校到今天，培育了眾多社會的菁英，身為校長也與有榮焉；籌劃期間也特別感謝盧市長、教育局、籌委會與家長會的幫忙，讓校慶圓滿成功，60 年來，學校創立了很多光榮的校史，相信往後的一甲子將更加精彩。



今日包括市長盧秀燕、議員林昊佑、張家銨、曾威、教育局長蔣偉民等均出席。