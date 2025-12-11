台中大肚區生鮮倉儲大火案起訴出爐 全聯急發聲明

全聯強調，向罹難者與家屬致上最深的哀悼，將持續關注相關需求，在法令與權責範圍內提供必要協助。（示意圖，本刊資料照）

台中市大肚區全聯公司倉儲去年12月19日發生大火，造成9人喪生。台中地檢署調查，相關人員明知已鋪設易燃的PS板，為了趕工未依法設置防火設施，未落實動火作業管制因此導致火警，今（11）日依過失致死、職安法等起訴全聯等三公司、及全聯施姓主管等14人。針對起訴，全聯也急發聲明。

台中市大肚區全聯公司倉儲去（2024）年12月19日發生火警釀9死，台中地檢署經過近一年時間調查，傳喚多名被告、證人，調取相關契約及施工圖等資料，交叉比對釐清工程發包架構與各層級管理責任後，認全聯施姓主管等14人及全聯公司、互益公司、新菱公司三法人涉嫌重大，今天偵結起訴。

檢方發布新聞稿指出，起火點在廠房地下一樓，因上方樓層施工火星掉落引燃易燃材料所致。全聯公司工程科技部、互益公司及新菱公司等相關人員明知工程地下一樓已鋪設大量易燃「PS板（聚苯乙烯泡沫塑料）」，上方樓層管道間存有直通地下一樓的管道孔洞縫隙，屬易引起火災的危險場所。

然而，全聯公司、互益公司、新菱公司均未依法設置防火設備及措施，施姓主管等人未注意、未落實動火作業管制，也未要求廠商調整工序或採取必要防護。去年12月19日上午在趕工下。施工過程中，2名工人未依規定使用防火毯遮擋火星，僅以簡易板材遮蔽。

現場安衛巡檢人員發現，未要求立即停止改善，導致火星沿管道間縫隙掉落至地下一樓引燃PS板，火勢迅速蔓延並產生大量濃煙，現場7名本國籍工人、2名越南籍移工因高溫濃煙導致呼吸衰竭或燒灼傷，不幸死亡。

面對起訴結果，全聯緊急發出聲明表示，秉持負責任態度面對後續司法調查，對相關被告主管、員工也會給予必要協助。自事故發生後，全聯即全力配合司法調查，後續也持續要求新菱公司及互益公司依法妥適處理所屬家屬權益相關事宜，未來將配合司法調查以釐清事實，並持續強化承攬管理與工安相關流程，以及對承包廠商的工安要求，避免類似憾事再次發生。

