台中大肚區4車追撞乘客一度受困警消救援 (圖)

台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身
台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 102
仇恨言論恐遭拘留！醫示警：年輕人已無退路
[NOWnews今日新聞]行政院近日通過《社會秩序維護法》部分條文修正草案，未來在公共場所散布仇恨性言論、恐怖主義或消滅中華民國主權等主張，將處3天以下拘留，或3萬元以下罰鍰。對此，時常評論時事的網紅...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 236
獨家／國道驚魂！ 飛出「大木板」砸車 維修費破7萬找嘸人
Ford Excursion死亡車禍，美國新墨西哥州法院判米其林全責、賠償2.2億美元
2021年德州發生一起死亡車禍，一輛Ford Excursion因爆胎導致車輛衝至對向相撞，並造成車內三然死亡，對此車主向米其林提出告訴及賠償，日前美國新墨西哥州法院也作出判決。2021年德州發生一起死亡車禍，該車禍起因是Ford Excursion車輪爆胎並衝至對向和其他車輛發生對撞，而該起車禍也導致除駕駛外車內3名家人全數罹難，對此駕駛向米其林提出告訴及賠償，稱因輪胎有瑕疵導致此車禍。 調查期間Excursion配置的米其林Defender LTX M/S 2輪胎的鋼絲環帶層、黏合、簾布層、抗氧化劑等都存有設計不良與使用劣質材質，米其林則表示該車輛輪胎生產日期為2014年，距今已使用7年和行駛超過11萬公里且輪胎也有明顯受損，但據輪胎5～10年或8萬～12公里更換建議來看，事故車輛輪胎仍在期限內，最終美國新墨西哥州法院判決米其林全責和賠償2.2億美元，關於此裁定米其林應該會提出上訴。2021年的死亡車禍，經調查發現米其林Defender LTX M/S 2輪胎設計不良且有瑕疵，美國新墨西哥州法院判定米其林全責並須賠2.2億美元。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
雙和醫院爆狼醫性騷》受害女醫師出面指控 受害者不只一人 工會提3訴求
e Vitara 台北車展發表確認！Suzuki 公布展演內容！
本次展出焦點包括搭載ALLGRIP智慧型四輪傳動系統的家族系列車款。ALLGRIP是SUZUKI引以為傲的核心技術，透過在雪地、泥濘山林與崎嶇地形的嚴苛測試，透過高精密感測器即時偵測路況，自動分配前後輪扭力，確保車輛在任何環境下都能穩定、安全前進。GOCHOICE購車趣 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
雙和醫院爆「狼醫主管」涉多起性騷 被害女醫控院方態度消極
TNCAP公布114年第四季四車型評等結果 HYUNDAI CUSTIN獲得四顆星 HYUNDAI TUCSON L獲得三顆星 TOYOTA YARIS CROSS獲得四顆星 LUXGEN n7獲得五顆星
TNCAP今（ 29）日正式公布TNCAP第七、 第八順位受評車型的評等結果，及車輛業者自費申請評等二車型的評等結果。車訊網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
無照男酒駕撞壞「媽媽的瑪莎拉蒂」 友頂罪被識破
台中市 / 綜合報導 台中26歲李姓男子跟朋友在夜店飲酒狂歡，清晨5點多，開車載送4名友人回家，卻失控撞上路邊石墩，車頭全毀，朋友也受傷送醫，警方到場調查時，同車女子還一度想要幫他頂罪。警方調閱監視器都有錄到畫面，李姓男子這才坦承是肇事駕駛，酒測值不但高達0.72，還被查出開的是媽媽的瑪莎拉蒂，而且是無照駕駛，罪加一等，當場上銬送辦。轎車直行通過路口，先是擦撞分隔島，接著撞上人行道圓球狀的石墩，右前車頭嚴重受損，身穿黑衣，他是肇事的26歲男子，撞車了，還不知道，同車的朋友已經受傷。李姓肇事駕駛VS.警員說：「我們撞成這樣，有危害到什麼嗎，你們就撞到路旁邊了，還有人受傷，誰受傷，你乘客受傷了啊。」今(28)日清晨5點多，這輛進口轎車行駛惠中路，通過台灣大道時失控自撞路邊的石墩，車上有3男2女，其中1名男子頭部撞傷送醫救治。發生車禍後肇事男子不斷打電話，同車的女子還向警方自稱是駕駛。李姓肇事駕駛與同車友人VS.警員說：「你不要那麼兇好不好，(我沒在兇)，我們沒有欠你錢，不用那麼兇，認真的，誰開車的，都不講我兩個都一起做(酒測)。」但警方看了路口監視器畫面，勸這名女子，不要假冒頂罪。警員說：「妳剛剛跟我說妳是駕駛，我都有錄音喔，差別就多辦一個而已，反正兩個我都一起送法院。」李姓男子眼看無法抵賴，只好乖乖承認。警員VS.李姓肇事駕駛說：「你跟我講你是不是駕駛人，不然我不會直接對你吹(酒測器)，好，我就是，好，我就是，是嗎，確定是喔，我有錄音錄影喔。」李姓男子酒測值0.72明顯超標，被警方上銬依法送辦，警方調查，李姓男子跟同車的朋友，在夜店喝酒玩樂後，明知駕照已經吊扣還開著媽媽的瑪莎拉蒂，載他們要回逢甲租屋處休息，路上就發生車禍。台中市第六警分局市政派出所副所長廖述儀說：「車內部分乘客身體不適，已送往醫院檢查治療。」李姓男子酒後開車，因為同車的4名乘客沒有勸阻，也被連坐開罰，6000元到15000元。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 18
STELLANTIS BRAND HOUSE桃園揭幕！Citroën C3 Aircross & Alfa Romeo Junior點燃車展戰火
2026台北新車暨新能源車大展前哨戰正式開打，寶嘉聯合攜手荃程汽車啟用亞太區第二座Stellantis Brand House桃園旗艦品牌中心。活動現場搶先曝光兩款重磅新車，包含具備同級唯一5+2座空間配置的法式休旅Citroën C3 Aircross，以及承襲義式賽道基因的純電跨界跑旅Alfa Romeo Junior。透過新世代P2 Hybrid油電科技與高性能純電動力佈局，展現集團在新能源市場的強大實力，並預告年底車展將以盛大規模陣容登場。 這篇文章 STELLANTIS BRAND HOUSE桃園揭幕！Citroën C3 Aircross & Alfa Romeo Junior點燃車展戰火 最早出現於 SanjiNoir 黑侍樂讀。SanjiNoir 黑侍樂讀 ・ 1 天前 ・ 發起對話
19歲兒遭「200公斤水晶洞砸」身亡 母淚訴「沒勞健保」｜#鏡新聞
電動車的下一步？未來將不用再插電充電？【Yahoo汽車名人堂】
完整版請看：https://youtu.be/oeAATP0dii4 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Yahoo奇摩汽車機車影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
影/中山站外又見驚恐畫面！男過馬路突狂奔衝進誠品南西店 員警壓制上銬
這個月19日晚間，台北捷運台北車站和中山站，接連發生隨機攻擊事件後，拒今僅僅一周左右，中山捷運站晚間再傳有男子突然衝進誠品南西店，當場被警方壓制逮捕的事件。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
雨刷涉跨國洗錢！ 美女中籍妻是關鍵共犯｜#鏡新聞
嘉義縣議員雨刷蔡政宜涉嫌跨國洗錢遭起訴，但其實同案還有名關鍵主嫌，就是他的美女中國籍妻子，綽號美美的唐斯蓉，40多歲的唐斯蓉擔任發號施令的角色，成立通訊群組後，下令手下協助博弈集團客戶，將金流轉入人頭帳戶洗錢，但美美已經在雨刷被捕前用台灣護照出境，可能藏在中國湖南老家，目前檢警發布通緝追緝中！鏡新聞 ・ 5 小時前 ・ 1
NISSAN全新跨界休旅Kait巴西全球首發，雙動力並採高規格配置
NISSAN日產汽車旗下全新B級距小型跨界休旅Kait，12月3日在巴西里約熱內盧全球首發，這款全新跨界休旅和NISSAN現役的全新世代Kicks和Magnite並肩聯手，它們都是在拉丁美洲首發，將成為NISSAN產品線和企業轉型的重要車款， Kait將在巴西日產Resende工業園區生產，初期主攻拉美市場，但未來它會出口到全球20個以上的市場。汽車日報 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
7.0強震過後！蘇花公路驚傳土石崩落 紅色賓士車慘被砸中...引擎蓋凹了
27日深夜，宜蘭外海發生7.0強震，全台有感超級搖晃，各地紛紛傳出落石、大樓磁磚掉落等災情，今（28日）上午，47歲李姓女子駕駛紅色賓士車，行經蘇花公路台9線116.1公里處東澳路段時，突然天降落石砸中賓士車，駕駛李女及車內女乘客都嚇一大跳，所幸均未受傷，不過前方引擎蓋凹陷，車內的安全氣囊也爆出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
補貼退場、需求急凍 中國50間電動車廠2026恐集體出局
香港英文媒體《南華早報》今日（12/28）報導，由於國內需求疲軟，預計長期虧損的企業將退出全球最大汽車市場，數十間中國電動車製造商將在2026年面臨生死存亡的考驗。太報 ・ 1 天前 ・ 1
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、空山祭、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、沐心泉白雪木花季、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 個月前 ・ 3
搬200公斤水晶洞遭砸身亡! 母淚訴19歲兒"沒勞健保"
海巡署空勤隊上士遇劫! 國道撞拖吊車彈飛中線遭撞亡
中部中心/王俞斐、黃信儒、李文華 彰化報導國道三號南下192公里和美路段，發生死亡車禍！小客車撞上內側拖吊車後，彈飛到中線車道，再被聯結車攔腰撞上，駕駛一度受困，送醫搶救不治，據了解死者身分，是海巡署空勤隊的上士，休假外出卻不幸喪命，家屬接獲噩耗，無法接受。海巡署空勤隊上士遇劫! 國道撞拖吊車彈飛中線遭撞亡(圖/民眾提供)民眾拍下，國頭上頭，一部拖吊車停在內線車道，地上滿是車殼碎片，前方的中線車道，一部小客車被聯結車攔腰撞上，小客車車身扭曲變形，車頭幾乎全毀，後方擋風玻璃都被撞碎，駕駛一度受困車內，無法動彈。消防使用破壞器材救出駕駛，但他顱骨破裂骨折，已經沒有呼吸心跳，緊急被送往醫院救治，還是宣告不治。40多歲邱姓駕駛撞上內側車道拖吊車後失控偏移到中線車道 再被聯結車攔腰撞上喪命(圖/民眾提供)這起車禍，發生在29日中午12點多，國道三號南下192公里和美路段，40多歲邱姓駕駛，撞上內側車道拖吊車後，失控偏移到中線車道，再被聯結車攔腰撞上，不幸喪命。40多歲邱姓死者是海巡署空勤隊上士服務單位位在台北文山區 29日休假卻發生意外(圖/翻攝網路)死者家屬接獲噩耗趕往醫院，情緒久久不能平復，據了解，40多歲邱姓死者，是海巡署空勤隊上士，服務單位位在台北文山區，29日這天休假，卻發生意外，只是他的目的地要去哪，家屬也不清楚，痛失至親，難掩悲痛。原文出處：海巡署空勤隊上士遇劫! 國道撞拖吊車彈飛中線遭撞亡 更多民視新聞報導高雄男「恍神開車」撞斷電桿衝進消防隊 9輛消防員私人車輛遭殃出獄又闖禍! 男子毒駕逆向撞7機車 1人骨折送醫耶誕驚魂! 9車連環撞8人受傷 "國1彰化路段"一度大塞車民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話