台中大肚山「炸街猴」深夜不平靜！警方2小時攔11輛違規改裝車

27年前，新北鶯歌一名張姓男子因債務纏身，竟綁架鄰居6歲的兒子、勒贖2,000萬元，因為怕被警察發現，他將男童用膠帶綑綁，塞進汽車的行李廂，結果因為天氣炎熱，男童不幸悶死。為了滅證，張將死者載往桃園大溪焚屍，最後躲回家中，警方上門追查時，張妻謊稱「丈夫好幾天沒回家」，但眼神閃爍，被警方識破，並在儲藏室的簡易衣櫥內發現一個「狗洞」，逮到蜷縮在內的張。針對這起命案，法院審理後，將張判處死刑定讞，案發2年後槍決伏法。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前