台中大肚山「炸街猴」深夜不平靜！警方2小時攔11輛違規改裝車
〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市大肚山區民眾反映，華山路、華南路與烏日區環中路一帶，深夜常有噪音車聚，烏日警分局長劉雲鵬帶隊稽查，昨天(29日)晚間10時前攔獲機車改裝排氣管等11輛違規改裝汽機車，依噪音管制法開罰3千元不等罰鍰，要重挫噪音改裝車銳氣。
烏日警分局今天表示，與公路局台中區監理所、台中市環保局在龍井區遊園南路194號前，執行「環警監聯合稽查取締噪音改裝車」勤務，29日攔查疑似改裝車1輛不合格，依噪音管制法罰鍰3000元，排氣檢驗2輛不合格，依空氣汙染防制法開罰7500元，取締機車違規改裝排氣管7件，變更原有燈光規格1件，各處罰鍰新臺幣900元並召回檢驗違規車輛。
烏日警分局長劉雲鵬帶隊稽查，警方強調，民眾反映華山路一帶常有車聚情事，針對華南路、烏日區環中路路段加強稽查，啟動全區「靜城專案」，今年上傳至環境部噪音車檢舉網站通報件數，計有8627件，舉發機車改裝排氣管259件，展現防制危險駕車決心。
