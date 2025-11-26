台中大肚疑偷廚餘餵豬 現場赫見蒸煮、廚餘桶

台中市大肚區某廚餘場被拍下疑蒸煮廚餘及堆滿廚餘桶畫面。（市議員江肇國提供／陳淑娥台中傳真）

全國暫時禁止廚餘養豬，台中市議員江肇國26日在議會披露，大肚有一場養豬場疑偷用廚餘養豬，現場被拍下蒸煮廚餘及堆滿廚餘桶畫面，質疑相關單位有無落實稽查。市長盧秀燕表示，謝謝議員檢舉，會去稽查，若屬實將重罰。

江肇國指出，台中市先前有36間養豬場向環保局申請廚餘再利用，中央禁止廚餘養豬後，環保局僅以「都改用飼料」帶過，但民眾在兩日前拍到大肚區一間養豬場仍在蒸煮廚餘，旁邊更堆滿廚餘桶。

江肇國痛批，農業局沒稽查豬場，環保局對廚餘流向也一問三不知，甚至連每天到底有幾台車載廚餘都不清楚，目前市府只有「過去曾與環保局簽約」的車輛有列管，其他載運廚餘的小蜜蜂業者、清運車輛、豬農自運車輛，完全無法掌握。

農業局長李逸安表示，目前每3天會稽查1次。環保局長吳盛忠指出，半數以上廚餘車裝有GPS。江肇國則質疑，既然有查，怎麼還會發生這種情況？批評市府學不乖，還是沒有落實稽查，未精準掌握訊息，要求立即提出查緝紀錄，向市民交代。

市長盧秀燕答詢表示，謝謝議員檢舉，市府會去查，若有違規會重罰。

