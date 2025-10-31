台中大肚「藍色公路」延伸向上路完工通車

【記者陳世長台中報導】地方期盼近20年的大肚區「藍色公路」華南路延伸工程，歷經台中市府團隊努力，（31）日正式通車！由台中市政府副秘書長林育鴻代表市長盧秀燕主持完工通車典禮，全長1,864公尺、寬20公尺的華南路自遊園路延伸至向上路，如同將藍色項鍊延長，串起大肚山脈，形成絕世美景；工程總經費斥資13.26億元打通大肚山交通瓶頸，不僅紓解遊園路及中台路口長期壅塞，也兼顧行人安全與生態永續，成為居民期盼已久的重要建設。





林副秘書長表示，大肚區「華南路」延伸工程完工後將暢通南屯與大肚間交通，紓解遊園路及中台路口長年壅塞問題。市府秉持「開不了工的要開工，完不了工的要工」的施政理念，並強調在人力與物價持續上漲的時代，「現在不做，以後會後悔！」此次工程自遊園路延伸至向上路，是地方期待已久的重要建設。工程克服大肚山脈陡峭地形的挑戰，成功打通交通瓶頸，不僅有效改善當地壅塞情形，也強化大肚區與南屯區間的交通路網。



建設局長陳大田表示，地方期盼近20年的「華南路延伸工程」終於順利完工通車，串聯大肚區與南屯區，意義重大。今日現場吸引超過六、七百位嘉賓共同見證，足見地方的高度關注與期待。陳局長指出，該工程全長1,864公尺、寬度達20公尺，總經費達13.26億元，是區域重要的聯外道路，未來可有效串聯向上路、遊園路及中台路，提供更便捷交通動線。由於工程位於山坡地，施工過程特別重視生態保育，經環評及生態檢核審查後，針對白鼻心、石虎、山豬等野生動物設置生態廊道及圍欄，兼顧交通建設與自然永續，展現市府用心與執行力。



建設局說明，本案開闢計畫分為2期執行，全長約1,864公尺，寬度20公尺，並於道路兩側設有3公尺寬實體人行道，其中留設1公尺寬設施植栽帶，保留現地大肚山原生樹種，如小梗黃肉楠、山香圓及小葉赤楠等，並針對生長狀況不佳的喬木，則會破碎製成木屑，用於植栽沃土與有機肥料，落實永續環保理念。







