台中大街上驚見「血淋淋斷手」 警上前拿起揭真相！主人最慘下場曝

台中警方街頭巡邏發現路上有「斷手」，上前一看才發現是道具假手，但因為太過逼真，有不少路人受驚。（圖／翻攝畫面）

台中市街頭昨（14）日下午驚傳出現「血淋淋斷手」，引發路過民眾驚慌。霧峰警分局員警巡邏行經大里區德芳路三段時，在慢車道旁發現一隻外觀相當逼真的斷掌，皮膚紋路、血管清晰可見，警方不敢大意，立即上前查看並封鎖現場，確認並非真實人體組織，而是一隻玩具假手，虛驚一場。

警方指出，事發時間於14日約下午13時，位置在車流頻繁的大里區德芳路三段慢車道，一隻逼真的玩具假手掉落路旁，造成不少民眾受到驚嚇。由於外觀過於寫實，皮膚紋路、血管都宛如真人，讓員警不得不提高警覺，隨即調閱周邊監視器畫面，釐清假手來源。

經追查後發現，該玩具假手是從一輛行駛中的廂型車車頂掉落。警方循線通知38歲陳姓車主到案說明，陳男表示，是孩子在車旁玩耍時，將玩具假手放置在車頂，車輛起步後未察覺，途中假手因晃動而掉落路面。

警方強調，雖然該物品僅為玩具，但外觀足以造成民眾恐慌，甚至影響交通與公共安全。警方認為恐觸犯《社會秩序維護法》第63條第1項第6款，以其他方法驚嚇他人且有危害安全之虞者，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。全案將移請台中地方法院簡易庭裁處。

