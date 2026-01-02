台中大遠百再傳電梯故障「15人受困」都發局到場稽核

台中市西屯區的台中大遠百元旦晚間再度傳出電梯異常事件。（圖／翻攝自google街景圖）





台中市西屯區的台中大遠百元旦晚間再度傳出電梯異常事件，1日晚上7時左右，館內一部編號11號的電梯突然停擺，導致約15名民眾受困電梯內，所幸在工作人員協助下，約14分鐘內全數平安脫困，未傳出人員傷亡。

有網友在社群平台Threads分享親身經歷，指出當晚搭乘電梯時，電梯僅下降不到一層便卡住，期間甚至出現「一下一下往下掉」的情況，還能聽見電梯外有人驚聲尖叫，引發其他網友熱議，也有人留言直言，大遠百近半年內已多次傳出電梯故障，對安全感到憂心。

台中市政府都市發展局接獲通報後，立即派員前往現場稽查，並依《建築法》第77條第1項規定，要求該部電梯即刻停止使用並限期改善，現場也依法張貼「停止使用」告示。後續須待改善完成並報請都發局核備，經確認安全無虞後，才能恢復運作。

都發局指出，台中大遠百在去年已多次發生電梯故障及民眾受困的通報紀錄，為避免類似事件一再發生，已要求業者針對館內共18台電梯進行全面盤點與檢查，釐清是否存在系統性問題，或在管理、維護上有疏失情形。若查有缺失，業者必須立即改善，並在兩週內提出全館電梯改善計畫，送交市府備查，市府也將加強後續查核。都發局長李正偉強調，考量該商場過去已有多起電梯公共安全事件，市府將持續嚴格監督業者履行管理與維護責任，確保民眾出入公共場所的安全不受影響。

台中大遠百方面說明，事故發生於元旦晚間7時03分，當時電梯系統顯示異常訊號而自動停止運作，造成民眾受困。館方隨即依標準作業流程啟動應變機制，於7時14分前協助所有受困民眾安全離開電梯。為顧及乘客安全，已主動停止該電梯使用，暫不對外開放。

業者表示，後續將與電梯維護保養廠商共同針對異常原因進行檢測與修復，並同步對全館電梯加強檢查與保養，確認設備運作安全後，才會重新開放搭乘。

