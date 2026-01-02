台中大遠百半年5度電梯故障 市府祭鐵腕勒令停用

台中大遠百1日晚間館內編號11電梯因故障造成人員短暫受困，台中市政府都市發展局立即派員前往現場稽查，依《建築法》勒令該電梯停止使用並限期改善。（台中市政府提供）

台中大遠百1日晚間再次發生電梯故障事故，15名民眾瞬間受困密閉空間，現場氣氛一度緊繃。由於這已是該百貨半年內發生的第5起類似事故，對此，台中市政府都發局2日祭出鐵腕，除勒令該故障電梯停用，更限期要求業者對全館電梯進行「總體檢」。

1日晚間7時03分，台中大遠百館內編號11號的電梯突發系統異常停擺，當時梯內共有15名準備歡度新年假期的民眾，突如其來的震動與停駛讓眾人焦急不安。百貨工作人員緊急啟動救援流程，所幸於7時14分讓受困者全數脫困，虛驚一場。

廣告 廣告

台中大遠百1日晚間館內編號11電梯因故障造成人員短暫受困，台中市政府都市發展局立即派員前往現場稽查，依《建築法》勒令該電梯停止使用並限期改善。（台中市政府提供）

回顧過去半年，該分店從去年（114年）8月23、24日，到9月7日、12月16日皆曾發生電梯受困事件，加上此次事故，短短半年多內竟「連5爆」。頻繁的故障頻率，讓原本標榜高端購物環境的百貨，在安全管理機制上被打上大問號。

都發局長李正偉直言，鑑於該店去年公安事件頻傳，市府已依《建築法》第77條規定，對故障電梯勒令停用，並下達最後通牒，要求業者兩周內完成全館18台電梯的全面性公安盤查並提報計畫。市府強調，若查有維護不力之情事，將從嚴懲處，絕對不容公共場所安全有任何閃失。業者則回應，後續將全力配合體檢，提升管理機制以維護顧客安全。

更多中時新聞網報導

2025台灣體壇10大新聞回顧》運動部掛牌 首任部長李洋

菸捐16年未變 民團促依CPI調整

繼澳洲之後 法將立法 禁15歲以下使用社群平台