台中大遠百電梯又出事！15人受困11分鐘 遭市府勒令停用

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

台中大遠百去年曾發生多起電梯故障關人的事件，結果昨（1）日晚間一部電梯又突發故障，導致15名民眾一度受困，歷時約11分鐘才陸續脫困。對此，台中市都發局派員稽查，勒令該電梯停止使用並限期改善。

台中大遠百昨（1）日晚間一部電梯又突發故障。（圖／台中市政府都市發展局）

台中大遠百說明，事故發生於昨日晚間7點03分，該部電梯因系統出現異常訊號而停止運作，造成15人受困，工作人員隨即依照標準作業流程處理，受困民眾於7時14分前全數安全離開電梯，館方也主動停止該電梯運行，暫不開放使用，後續也將與維護保養廠商進行全面檢查，針對異常電梯強化完整檢修與改善，確保運作安全才恢復開放搭乘。

鑑於該分店去年曾發生多起電梯相關公共安全事件，台中市都發局進一步要求業者針對全館18台電梯進行全面性安全盤查，釐清是否存在系統性或管理維護疏失，如查有缺失須立即改善，並須於2週內向都發局提報全館電梯改善計畫備查，同時強調將持續加強該場所電梯設備的查核與監督。

