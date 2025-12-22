台中大遠百驚傳跳電！電影院瞬間全黑 民眾驚：以為發生重大事故

台中大遠百於21日下午4點發生跳電事件，造成整棟大樓電力中斷，包括手扶梯、電梯停擺及電影院暫停放映。部分民眾表示看到白煙並聞到燒焦味，一度造成現場緊張氣氛，許多人紛紛往出口移動。所幸電力隨後陸續恢復正常，整起事件未造成人員傷亡，影城也緊急發放電影兌換券給受影響的觀眾。

台中大遠百跳電，威秀影城電影中斷放映。（圖／翻攝自Threads@omener）

事發當時，台中大遠百內的威秀影城正在放映多部熱門電影，包括《動物方城市2》及《阿凡達3》等。電影正放映到一半時，畫面突然全黑，音樂也跟著中斷，讓觀眾們一時間不知所措。有觀眾事後在網路上分享當時的驚恐經驗，表示當下真的嚇壞了，以為外面發生重大災難，腦中不停思考待在哪裡最安全。除了電影院，整棟大樓的手扶梯及電梯也因跳電而全面停擺，多個櫃位被迫暫停營業。當有民眾看到白煙並聞到燒焦味時，現場氣氛一度相當緊張。所幸百貨人員立即透過廣播系統說明情況，並引導民眾疏散，避免了可能的恐慌。

威秀影城提供受影響的觀眾免費電影兌換券。（圖／翻攝自Threads@wizzzzzz1126）

電力中斷後不久，大遠百的電力系統陸續恢復正常，百貨公司的運作也逐漸回到正常狀態。為了安撫受到影響的觀眾，威秀影城特別提供免費電影兌換券作為補償，讓顧客們的損失降到最低。對於此次跳電事件的確切原因，目前仍有待進一步釐清。值得注意的是，由於前幾天才發生北車隨機攻擊事件，社會氣氛仍處於高度緊繃狀態，此次的跳電事件雖然虛驚一場，但仍讓許多民眾心有餘悸，反映出當前社會大眾對於公共安全的高度關注。

