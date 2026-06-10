台中大里中興路遇豪雨就淹 江和樹要求市府檢討會勘
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導
近日豪雨來襲，台中市大里區中興路二段480號至482號附近再度出現積淹水情形，造成行人通行不便，也引發居民不滿。台中市議員江和樹今（10）日表示，該處積水問題去年就已辦理會勘並進行改善工程，但近日大雨後依然出現積水狀況，顯示改善成效未達預期，要求市府相關單位全面檢討並提出具體改善方案。
江和樹指出，針對中興路二段480號至482號人行道積水問題，本服務處早於去年7月15日邀集台中市政府建設局、大里區公所及內新里辦公處辦理現場會勘，希望透過改善工程解決長期困擾居民的問題。但一年過去了，只要遇到較大雨勢，現場仍出現明顯積水情形。
江和樹表示，既然去年已經完成會勘及改善工程，如今卻再次發生積水問題，市府相關單位應重新檢討改善方案是否符合實際需求，包括排水坡度設計、排水孔配置及整體排水容量是否足夠，不能讓民眾一再承受相同困擾。
江和樹強調，市府不能把會勘當成結案，更不能讓改善工程流於形式。這次將要求相關單位提出具體改善時程與方案，避免每逢豪雨就重演相同問題。
為了徹底找出問題根源，江和樹服務處也正式發文邀請台中市政府建設局、水利局、大里區公所及內新里辦公處，將於6月12日下午2點於大里區中興路二段482號再次辦理現場會勘，針對積水問題進行全面檢視。並歡迎關心居民一同到場反映意見，讓政府單位直接聽見地方聲音，共同監督改善進度，為市民爭取更安全、更完善的通行環境。
照片來源：江和樹辦公室提供
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