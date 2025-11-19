台中大里兩車禍「6男神祕消失」！68歲老翁騎單車慘撞機車臉趴地

台中大里區19日清晨接連發生兩起因違規轉彎導致的車禍事故！第一起事故中，一輛闖紅燈左轉的休旅車與重機相撞，車上竟有6名男子在事故後迅速離開現場。第二起事故則是68歲張姓男子騎腳踏車突然轉向，與機車相撞，兩人均受傷送醫。警方呼籲，開車騎車上路務必遵守交通規則，以免發生意外。

台中大里兩車禍！銀休旅闖紅燈 6男迅速離場。(圖／民眾提供)

一個早上兩起車禍事件在台中大里區接連發生，均因違規轉彎導致。第一起事故發生在環中東路六段，一輛銀色休旅車闖紅燈左轉與黃牌重機相撞，車內竟有6名男子在事故後迅速離開現場。第二起事故則是在中興路二段，一名68歲張姓男子騎腳踏車突然轉向，與機車相撞，兩人均受傷送醫。這兩起事件再次提醒民眾，行車時務必遵守交通規則，以免發生意外。

廣告 廣告

台中大里兩車禍「6男神祕消失」。(圖／民眾提供)

台中大里區19日早上7點左右，環中東路六段與德芳南路口發生一起車禍事故。34歲鄭姓男子駕駛銀色休旅車闖紅燈左轉，與29歲直行的黃牌重機發生碰撞。重機一倒，車殼零件碎了一地。令人意外的是，休旅車後座車門突然打開，6名男子迅速下車並快步離開現場，只留下休旅車駕駛一人。霧峰分局交通分隊小隊長林文傑表示，此事故造成機車騎士手腳擦挫傷，雙方無酒駕情事，詳細事故原因將由交通警察大隊分析研判。

關於那6名突然離開現場的男子身分，警方表示在車上並未找到違禁品，目前仍在持續了解這些人是否為失聯移工，或是因急著去工作而在車禍後迅速離開。

老翁單車突轉向慘撞機車。(圖／TVBS)

同一天，大里區中興路二段也發生另一起車禍。一名68歲張姓男子騎著腳踏車在最外側車道，突然轉向切入，與36歲丁姓男子騎的機車相撞。碰撞後，張姓男子直接臉朝地趴在地上一動不動，機車騎士則痛苦地躺在地上，熱心民眾幫忙她止血。有目擊民眾表示看到東西飛起來。現場張姓男子的腳踏車當場撞到變形，丁姓男子的機車則噴飛出去，車殼碎了一地。

霧峰分局交通分隊長蘇泯彥表示，此事故兩造駕駛均受傷送醫救護，酒測值待醫院抽血檢驗中。警方也指出，所幸兩人送醫治療後都沒有生命危險。這兩起事件再次警惕民眾，開車騎車上路必須遵守交通規則，才能避免意外發生。

更多 TVBS 報導

抄捷徑釀1死8傷！7旬「老司機」退休後 2年已違規五次

酒駕釀禍？高雄深夜2騎士慘摔 1人意識模糊CPR搶命

深夜飆車族如戰機轟隆！雲林褒忠居民崩潰 警掌握20輛蓋牌車資料

加完油穿越雙黃線釀3傷！女騎士耳漏昏迷 直擊10分鐘連3人違規

