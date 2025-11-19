台中大里垃圾山增高變胖 議員批低價搶外地廢棄物

（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中市大里垃圾山逐年增高變胖。台中市議員吳佩芸今天質疑，台中長期以低價搶事業廢棄物，焚化爐燒太多外地垃圾，導致自家垃圾無處燒只好掩埋，市長盧秀燕表示，將釐清狀況，不該燒的就不燒。

依據台中市環保局資料，2018年大里垃圾場不到2萬公噸垃圾，如今總掩埋量累積到53萬公噸，掩埋坑被填成垃圾山。台中市議會今天召開市政總質詢，無黨籍台中市議員吳佩芸質詢，台中市3座公有焚化爐，是否有幫其他縣市代燒家戶垃圾以及一般事業廢棄物。

環保局長吳盛忠答詢，因為各縣市焚化爐都會有歲修的時間，所以一定有幫其他縣市燒，也有燒一般事業廢棄物。

吳佩芸指出，3座焚化爐燒外地垃圾、事業廢棄物本來不多，近2年卻倍增，烏日、后里兩爐去年高達24萬公噸，是大里掩埋場垃圾總量的6成，今年前3季的數字比去年一整年還要多，「為何自家垃圾燒不完，外地垃圾卻越燒越多」。

吳佩芸質疑，因為台中長期以低價搶事業廢棄物來燒，導致自家垃圾只能掩埋。台中在一般事業廢棄物的收費多年未調整，每公噸新台幣2250元，相比台北去年9月調整成3600元、高雄分級收費最高6300元。市府根本沒有下定決心好好處理垃圾。

吳盛忠說，他擔任北市府環保局長時調整了台北的收費標準，台中市原則上優先處理自己的家戶垃圾，制度部分將進行檢討。

盧秀燕也提到，台中市過去把別人的責任當成自己的責任，和各縣市互通有無，如今自己的情況越來越艱難，無法負擔時就要勇敢說不，在不違反法律、契約規定下，收費價格該調高就要調，不該燒的就不燒。（編輯：陳清芳）1141119