台中大里太平凌晨開車門竊案 警方3小時逮人

台中市大里十九甲與太平區近日接連發生轎車物品遭竊，警方循線三小時逮捕李姓慣竊。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市大里十九甲和太平長億十二街在凌晨時接連出現一名形跡詭異的男子，沿著住家拉開他人的轎車車門行竊，太平警分局著手偵辦後，九日下午表示，已掌握是慣竊李姓男子涉案，並循線將他逮捕依法究辦。

台中市議員江和樹昨日提出監視錄影，指大里十九甲地區凌晨有竊賊隨意打開住戶轎車車門行竊，隨即也發現太平長億十二街亦有類似情形，且是同一人犯案。

太平警分局說，經查有被害人游姓和朱姓民眾返家後，將轎車停放在長億十二街住家門口，因未上鎖，致遭竊賊在七日凌晨時趁隙開啟車門竊走現金一萬元和手機二支。

太平與霧峰警方獲報後火速組成專案小組，根據民眾提供的監視器畫面比對特徵，逐步鎖定 三十九歲李姓慣竊涉案，警方沿線調閱影像追查，歷時三小時成功在太平將他逮捕到案，經查，李男有多項竊盜前科。