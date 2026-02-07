台中大里寵物公園啟用 毛孩奔跑新天地

台灣近年寵物飼養興起，去年全台犬貓登記數已突破340萬隻，為給毛孩一個自由奔跑的場所，台中市政府投入320萬元，在大里公兒24公園興建一座500平方公尺的寵物公園，並分成大型、小型犬區。台中市議員李天生7日表示，自己多次籌設寵物公園，但受限地方地狹人稠、汙染問題，過程並不順利，不過如今看到民眾與毛孩的笑容，感覺一切都值了。

台中市政府7日於大里區舉行永隆寵物公園寵物專區啟用典禮，李天生、台中市副市長鄭照新等人與會，現場也安排寵物義剪、義診等服務，吸引不少民眾攜帶愛犬入園奔馳。

台中市建設局養工處說明，寵物專區設置於大里區大明路、環河路口，工程在去年12月底完工，除有個別獨立出入口，設置安全圍籬合計達144公尺，另還設計有洗手洗腳台2座、狗狗造型意象1組、波浪棧道於大小型犬區各一組及公園既有步道增設休憩座椅6座。

鄭照新說，民眾視寵物為家人，中市府重視飼主和寵物的權益，近年來陸續闢建不少寵物公園及全台第一座寵物生命紀念園區，提供毛小孩活動及飼主互相學習交流的空間，盼將台中打造成全台友善寵物城市典範。

李天生表示，自己多次辦理會勘籌設寵物公園，不過由於地狹人稠，同時擔心造成汙染，並不順利，最後於在地永隆里長黃秀玲配合及中市府的支持下，終於在屯區興建第一座寵物專區；黃秀玲則稱，不少里民都有飼養毛小孩，轄區內寵物商店及動物醫院密集，設置寵物公園將解決毛小孩無處可去的困擾，感謝各界協助促成，未來希望大家共同維護環境清潔「遛狗不溜便」。