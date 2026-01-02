台中大里工地工人自2公尺高處墜落送醫 市府勒令停工勞檢

台中市大里區永隆八街一處私人工地今天發生工人墜落事故，盧姓工人上午11時許進行外牆修補作業時，不慎自2公尺高的施工架上墜落，當場失去呼吸心跳。台中消防局獲報趕往救援，盧男經送醫搶救後恢復心跳，送至加護病房觀察。中市勞工局表示，已勒令停工，並派員實施勞檢，嚴查是否有職安疏失。

台中市大里區一處工地2日上午發生工人墜落意外，盧姓工人進行外牆修補作業時，不慎自2公尺高的施工架墜落、一度命危，送醫後恢復心跳。（民眾提供／中央社）

台中市消防局今天上午10時42分接獲通報，大里區一處工地有人員墜落，隨即派員前往救援。救護人員到場時，發現男子已無呼吸心跳，立即施以心肺復甦術及相關急救處置，隨後緊急送往大里仁愛醫院治療，急救後恢復呼吸心跳。

廣告 廣告

勞工局指出，經查該案工地為尚圓營造有限公司承攬的診所住宅新建工程，盧姓傷者為尚圓營造公司所僱勞工，盧男今天在外牆從事防水漆塗佈作業時，不慎自施工架墜落，當下無呼吸心跳，經緊急送醫搶救，已恢復心跳，將送至加護病房觀察。

勞工局表示，已派員實施檢查，將嚴查工地是否有職安疏失，同時啟動「職業災害勞工個案管理服務」機制，協助妥善處理相關事宜，持續協處關懷，將此案列為防災宣導案例。