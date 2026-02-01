台中大里慈天宮連20年送暖 紅包、禮券、物資關懷弱勢戶

大里慈天宮今天連續第20年舉辦冬令救濟活動，現場準備紅包和物資送給東、西湖里的弱勢戶。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里草湖地區慈天宮，為了讓東湖、西湖里弱勢民眾能過好年，今天連續第20年，結合大里區農會、東湖里、西湖里辦公室等單位舉辦冬令救濟活動，現場準備2千元的紅包、8百元禮券，以及麵條、白米、罐頭、餅乾等物資，關懷150戶的弱勢戶，希望弱勢家庭能在寒冬中感受到社會的溫暖。

大里慈天宮主委林永鑫表示，為了關心弱勢民眾，在地方熱心團體支持下，已經連續20 年舉辦冬令救濟活動，今年並結合大里區農會、大里草湖獅子會、顧耳鼻喉診所、網銀社會福利基金會、潔發環保有限公司等單位，希望在寒冬送暖意，讓陽光滿人間。

廣告 廣告

慈天宮今天舉辦弱勢戶的冬令救濟活動，現場準備2千元的紅包、8百元禮券，以及麵條、白米、罐頭、餅乾等物資，由林永鑫主委、農會洪崇照秘書、東湖里長何天祿、西湖里長賴加彬等人一起發放給東、西湖兩里約150戶低收、邊緣戶的弱勢戶，沒辦法前來領取的民眾，東湖里、西湖里辦公處也將派公益車將物資送至民眾家中。

今天現場還動員數十位的志工，除廟方志工，大里區農會亦出動四健志工於現塲協助物資分配、包裝、搬運，讓弱勢民眾能順利領取到物資。

1位前來領取物資的民眾表示，農曆新年即將到來，慈天宮除了提供物資，還有2千元紅包和賣場禮券，讓他們可以添購自己需要的東西，對他們來說是很實質的幫助，真的非常感謝。

大里慈天宮今天連續第20年舉辦冬令救濟活動，現場準備紅包和物資送給東、西湖里的弱勢戶。(記者陳建志攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

德式幽默？霍諾德爬101經過辦公室 「德國在台協會」這句話戳中網友

30年回憶沒了！嘉義知名渡假村招不到員工宣布停業

罕發聲！丁允恭發文「抱歉我辦公室打砲」 下句嗆爆黃國昌被狂讚

北台灣濕冷！週二回溫 週六另一波冷氣團報到

