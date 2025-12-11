台中大里掩埋場裸露垃圾分選打包、加速清除

【記者陳世長台中報導】台中市政府環保局今（114）年投入1億3,000元推動「一般廢棄物分選打包計畫」，針對暫置於大里掩埋場的垃圾進行初步破碎、分選可回收物及剔除不可燃物質，再以壓縮減積方式打包，不僅能有效降低廢棄物體積，也可減少垃圾散味、飛散等環境影響。完成堆疊的打包物將妥善覆蓋，確保不影響當地生活品質。





環保局說明，該計畫已於11月27日在大里掩埋場啟動試車作業，優先清理場內長期裸露垃圾，目前運作順暢。截至12月7日止，已完成處理1,439公噸垃圾，並產出1,149顆打包物，顯著改善掩埋場環境景觀與衛生條件。



環保局表示，考量文山焚化廠即將進行汰舊換新工程，現階段先完成垃圾分選與打包，待焚化設施完成更新並恢復餘裕量能後，將依計畫陸續將打包物送入焚化廠處理。此措施可讓廢棄物管理更具彈性，並強化市府整體垃圾處理量能，確保環境衛生不受影響。

台中市政府垃圾打包計畫影片雲端(https://drive.google.com/drive/folders/1x06JAFRaiy3y53BmcuP8djZ-uX-aOXMd?usp=sharing)。