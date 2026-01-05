台中大里某國小傳意外 33歲女校友5樓墜落送醫不治

台中大里區某國小今天傍晚傳出有人墜樓，雖送醫急救仍不治，詳細死因將由檢警調查釐清。示意圖。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中市大里區一所國小，今天傍晚近6點時驚傳有人墜樓，一名非校內人士的彭姓女子(33歲)從校園五樓墜落，校內人員發現趕緊報案，台中市消防局獲報抵達時，彭女已經沒有呼吸心跳，雖送醫急救，仍在半小時後宣告不治，詳細死因檢警將相驗釐清。

台中市消防局今天傍晚5點58分接獲報案，指大里區某國小有人墜樓，倒臥於一樓地面，立刻派遣消防人員，出動各式消防車3輛、消防人員8名到場救護。

消防人員抵達時，發現該名女子已經沒有呼吸心跳，立刻送往亞大醫院急救，不過因傷勢嚴重，經半小時搶救仍宣告不治。

據了解，彭女是該校的校友，疑似有健康狀況，詳細死因將由檢警相驗後釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

