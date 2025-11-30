台中大里消防隊前2轎車相撞 懷胎7月婦、8歲女童急送醫

台中市大里區國光消防分隊前發生二輛轎車對撞車禍，造成一名懷孕七個月孕婦等三人緊急送醫，所幸無大礙。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

五十六歲簡姓男子二十九日傍晚開車行經台中市消防局國光分隊前，從大里路要左轉大衛路時，撞上對向由三十四歲謝姓男子駕駛直行的轎車，猛烈的撞擊造成兩車的車頭都毀損，包括簡男、兩車的乘客三十歲懷胎七個月孕婦及一名八歲女童共三人，送醫救治，詳細肇事原因將送交通警察大隊分析研判釐清。

台中市消防局獲報，國光分隊前路口發生車禍，抵達時有四人受傷，其中三人送醫，包括，謝男車上三十歲孕婦意識清楚，送往大里仁愛醫院。簡姓駕駛意識清楚、無明顯外傷、頸部不適，簡男車上八歲女童意識清楚、無明顯外傷、胸口不適，均送往大里仁愛醫院。

警方初步調查，當時簡姓男子駕駛轎車沿大里路直行，行經大里路、大衛路口要左轉時，撞上對向直行，由謝姓男子駕駛的轎車，造成兩車車頭都毀損，詳細肇事責任和原因將由交通警察大隊分析研判後釐清。