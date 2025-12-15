台中大里逼真斷掌掉落嚇壞路人 警依社維法送辦

（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市大里區德芳路上出現一隻遭砍斷掌，員警查看是玩具假手，因樣貌逼真相當駭人。警方調閱監視器發現自陳姓男子車上掉落，後續依社會秩序維護法移請台中地院簡易庭裁處。

台中市霧峰警分局今天透過文字稿表示，員警14日下午1時許執行巡邏勤務時，在德芳路3段的路旁慢車道發現一個掉落物斷掌，經確認為玩具假手，但因假手上面畫有血跡，樣貌逼真。

警方調閱監視器追查，發現該假手從一輛行駛中的自小客貨車車頂處掉落。陳姓車主供稱，疑似小孩玩耍時，不慎將玩具假手置放車頂處，才會半途掉落地面。因假手已驚嚇到過路民眾，後續將依違反社會秩序維護法移請台中地院簡易庭裁處。（編輯：李亨山）1141215