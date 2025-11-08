台中大里驚傳砍人案！友人口角爆衝突 男子遭刺致臟器外露送醫搶救
台中市大里區內新街今（8）日下午約4時許發生一起嚴重持刀傷人事件。初步了解，兩名友人因口角發生衝突，其中一人突然持水果刀刺向另一人，造成被刺者臟器外露，情況相當嚴重。警消獲報後迅速趕抵現場，並將傷者緊急送往仁愛醫院搶救。
警方表示，現場於下午5時15分將涉案嫌疑人逮捕到案。詳細案情仍在調查中，後續將交由台中地檢署偵辦，釐清動機、刀傷部位及完整傷勢。
此案發生在市區住宅巷弄內，引起當地民眾震驚。嫌犯與被害人原為友人關係，後因口角升高至肢體傷害，目前警方尚未公布被害人姓名與傷勢狀況。
