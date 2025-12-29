台中大雅出現大批戰車 國防部：備戰操演捍衛中華民國主權

〔記者歐素美／台中報導〕中共宣布在台海周邊進行實彈軍演，民眾今天上午就目擊在台中市大雅區中清路一帶有大批戰車行經，在Theards上PO文表示「台中街道上出現衝擊的畫面」，網友則紛紛留言「不拍照、不錄影、不上傳」；國防部表示，針對中共挑釁行為已成立應變中心，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。 民眾在Theards上PO文表示，在「台中街道上出現衝擊的畫面」，畫面顯示，今天上午台中市大雅區中清路一帶有大批戰車行經，網友隨即回應，希望PO文者依小橘書《臺灣全民安全指引》內容，解放軍稍早宣布軍演，國軍可能有相應部署行動，若在路上目擊我方部隊動態，請遵守「不拍照、不錄影、不上傳」原則，保護國軍情資，需要請大家共同保密！ 針對這項軍事行動，陸軍十軍團僅表示，國防部已有發文指出，中共近期持續在台灣周邊及印太區域展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，此種「窮兵贖武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因。 對於此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈讉責，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。 國防部表示，捍衛民主自由不是挑釁，中華民國的存在不是侵略者破壞現狀的藉口，中共此次針對性軍事演習，更坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者，也印證我們更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力。 國防部強調，「以實力謀和平」才能獲得真和平，面對中共嚴峻威脅，國軍秉料敵從寬原則，不會輕估敵人戰力、但也絕不妄自菲薄。全體國軍官兵將保持高度警覺、嚴陣以待，以實際行動守護民主自由價值，護衛國家主權及人民家園安全。

