台中大雅土風舞老師突遭砍8刀 兇嫌徒步逃國道被車撞骨折

台中1名男子突拿刀砍殺土風舞老師，隨後徒步逃上國道被撞、雙腿骨折。（翻攝畫面）





台中大雅驚傳砍人事件！今天（29日）上午8點多，1名李姓土風舞老師準備到大雅一處籃球場教學，1名住在附近的男子突上前攀談，隨後男子無預警拿出刀子、朝李姓女老師砍殺，李女身中8刀、頸部傷勢嚴重，緊急送醫後仍未脫險；犯案的男子則徒步逃上國道，被撞後雙腿骨折，也遭送醫救治。

案件發生後，住在附近的前議員吳顯森表示，教土風舞的李姓女老師是平常社區合作對象，有活動都會找李女來幫忙，大家都很熟識。李女平時約有30至50名學員，也會參與社區活動、幫忙主持，已經有30年交情。至於涉嫌砍人的張姓男子曾屢次向李女抗議，還四處檢舉、罵參與跳舞的婦女，「是地方頭痛人物」。

廣告 廣告

據悉，李女今早原本要到大雅一處籃球場教學，突然遭張嫌攀談後攻擊，李女的兒子接到父親電話，聽聞「媽媽被人砍了！」趕緊到場了解狀況。據悉，李女頸部、額頭、手臂等多處被砍，身中8刀，尤其頸部有10公分刀傷，傷口很深，至今仍未脫險。李女兒子表示「媽媽得插管，希望不會有生命危險，現在神經病很多。」

而張嫌犯案後，竟徒步逃上國道，結果在國道1號北上174.9公里處台中市大雅段遭撞、雙腿骨折，國道警方獲報後趕往現場，將男子送醫救治，後續也將釐清男子的犯案動機。（責任編輯：卓琦）

《上報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

更多上報報導

蔡英文悼北捷事件引關注 鄭麗文直言賴清德「如鯁在喉、芒刺在背」

台中豐原驚傳砍人案 1男遭仇家上門割頸急救搶命

【有片】北車投擲煙霧彈後 嫌犯再闖中山站誠品南西店隨機砍人