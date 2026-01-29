台中大雅土風舞老師遭砍8刀插管 兇嫌逃逸衝國道被撞「雙腿骨折」

張男行兇後逃往國道1號大雅交流道，被車撞後雙腿骨折、意識模糊。（圖／翻攝畫面）

台中市大雅區龍善二街今天（29日）上午8時許傳出一起砍人案，一名63歲李姓土風舞老師準備到籃球場進行教學，住在附近的張姓男子突然跑來，雙方疑似發生爭執，35歲張男便持刀狂砍李女8刀，造成其頸部有10公分刀傷，送醫後需插管治療。張男逃逸後跑到國道1號大雅交流道附近，被車撞後倒地雙腿骨折、意識不清，詳細案情仍待調查釐清。

當時李女的機車停在龍善二街三和公園旁，打算到籃球場準備教學，後來她和張男起了衝突，張男拿出刀械砍她頸部，李女想逃，張男還持刀繼續追，造成李女身中8刀濺血，頸部傷勢嚴重，而張男則趁機落跑。後來，李女跑向附近一處工廠，捂著傷口跟路人借手機，打電話給丈夫、兒子，急著告訴兒子「快點來，媽媽快死掉了。」

另一間工廠的民眾透露，李老師意識清醒跑進來求救，幫忙撥打了119求救，醫護人員到場後為李女止血，並送往中港澄清醫院治療。李女除了頸部受傷外，左手臂、背部、額頭也都被砍，總計8處刀傷，李女的兒子透露，目前媽媽得插管治療，希望不會有生命危險，「現在神經病很多！」

李女的兒子也說到，他一早接到爸爸電話，聽到「媽媽被人砍了」就急忙衝到現場，平常並沒有聽媽媽說過曾遭人檢舉或遇到其他糾紛。

據了解，張男犯案後原本想回家，但警方已在他家守候，因此他逃往國道1號大雅路段，爬上邊坡到國道上遭車撞傷，雙腿骨折、意識模糊，已送往醫院急救。

前台中市議員吳顯森指出，受傷的李老師是平常社區的合作對象，大家都很熟識，她在當地教舞30多年，平時約有30至50名學員；而犯案的張男只要碰到地方辦活動，常常會打電話檢舉，即使李老師播音樂未吵到他人，也沒有住戶抗議，張男雖然住得比較遠，卻多次抗議太大聲。

