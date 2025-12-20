台中大雅大亂鬥 ２０歲男竟遭自己人撞成植物人
記者陳金龍／台中報導
曾姓男子因債務找劉姓男子出面談判，雙方各帶人馬赴約，曾一夥人事前計畫開車衝撞、持刀棍攻擊，未料同行的劉姓友人誤認車輛，先是猛撞二名自己人釀一人一度昏迷、一人成植物人後，曾等再揮刀砍向對方，群毆釀多人輕重傷，檢方依殺人未遂等罪嫌起訴曾等七男二女。
事件發生在今年四月二十七日凌晨二時多，曾男與賴男因債務糾紛相約在大雅夜市談判，曾再找劉姓、郭姓、林姓、潘姓、鄒姓、廖姓、楊姓及蔡姓等八名男子，其中蔡還是現役軍人，以及劉姓、陳姓二名女子，曾等十一人分別乘三輛車，各自攜帶西瓜刀、棍棒，並計畫由劉姓同夥開車衝撞對方，一干人等也提前到場躲在樹叢埋伏、待命；另一方的劉男也找來七名友人陪同赴約。
經查，當天凌晨二時三十三分，曾男等人見對方人馬到場，劉姓同夥因負責開車衝撞，卻將自己人的另一輛車誤認成對方友人的車，直接高速衝出撞擊正要下車的廖姓、楊姓同夥，釀廖左腳、骨盆骨折，當場昏迷，楊則腦部重創，至今仍是植物人狀態。
劉撞傷自己人後，再轉向對方人馬撞飛一人後才停下，與其餘躲在樹叢的同夥一擁而上，各持西瓜刀、球棒等，將劉男砍到雙手肌腱斷裂，其同行的四名友人也多處骨折、腦出血，因遭圍毆紛紛倒地不起，行凶後則鳥獸散，經警方到場蒐證、調閱監視器逮人。
檢方訊時，曾坦承因債務糾紛才相約談判，同夥劉男也說自己開車撞人，其餘人等表示持刀、棍攻擊或在旁助勢；被砍的劉男也說，才到場就有一輛車衝過來撞他們，之後一群人衝出來，遭曾男等持西瓜刀、棍棒攻擊。
此外，曾男的同夥廖男也說，他載楊到場才下車就被撞，自己昏迷不曉得發生什麼事，檢方也勘驗行車記錄器等，發現二人確實剛到就遭撞，且楊仍為植物人狀態。檢方偵結依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌，起訴曾男等九人。
其他人也在看
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 68
張文衝中山站攻擊！第一刀朝無辜騎士狂砍 他染血撐到轉角才倒下
昨（19日）傍晚到晚間，台北車站M7出口，遭27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈；約1個小時過後，張文又徒步到捷運中山站，先是丟擲煙霧彈，瘋狂揮舞30公分長刀，接著又衝進誠品南西店釀多人傷亡，最終張文墜樓身亡。而整起事件，包括張文在內，共造成4死11傷悲劇。其中，一名騎士在中山站附近停等紅燈時，遭張文持刀攻擊，騎士雖受傷仍堅持騎車到轉角，最後連人帶車倒地，因頸脖中刀不治。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 19
跳樓不是求死？高大成：張文可能「最後一刻還想逃」
通緝犯張文昨（19日）在台北捷運北車站、中山站一帶隨機殺人，釀4死11傷，帶刀衝進南西誠品傷人，最後從5樓墜樓身亡，法醫高大成表示，跳樓動機可從他跳樓傷勢推測，如果撞到頭可能自殺，但如果是腳部或下半身骨折，他就可能還想逃跑。高大成分析，張文準備那麼多是煙霧彈及汽油彈，戴防毒面具作案，持雙刃刀殺人，作自由時報 ・ 8 小時前 ・ 64
守護《憲訴法》！國民黨將對5位大法官提譴責案、告發最重7年罪刑
憲法法庭昨判決《憲訴法》修正案違憲，國民黨今（20）日表示，將於立院院會提案，對5位枉法裁判的大法官提出譴責、並宣告判決無效；也將在下周一向北院、北檢告發這5位大法官濫權瀆職、涉嫌觸犯《刑法》枉法裁判罪。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 222
張文哥哥住高雄？傳「見警上門不意外」 陳其邁揭兄弟互動狀況
即時中心／高睿鴻報導繁華的台北車站及中山區商圈，昨（19）晚驚傳重大治安事件，年僅27歲的桃園通緝犯張文，竟於上述地區發動恐怖攻擊；只見他全副武裝、持長刃及煙霧彈四處犯案，不僅造成群眾恐慌，更拿刀不斷揮砍、刺人，目前已造成4死、更傳出有11名傷者。犯案後，他還直接墜樓身亡，留下更多謎團。為釐清案件，警方清查張家人，發現張文哥哥人在高雄工作、見警方上門也沒感到意外；對此，高雄市長陳其邁也回應了。據悉，張文犯下震驚社會的連續殺人案後，警方趕緊清查張家，除了聯繫到父母親，更發現哥哥居住高雄；於是，迅速委託高市刑大前往查訪。由於哥哥已知悉狀況，見警方來訪，並未感到意外，但他說，已經與弟弟5年沒聯絡、不清楚其生活狀況。陳其邁今（20）受訪時談及此事，證實警方昨日已完成查訪。他另也說，哥哥的工作地址、住家都在高雄，但兄長本人已經5年沒聯絡嫌犯、也不清楚張文現行居住的地方。至於張文哥哥、張文的一些互動狀況，相關資料都已匯呈給台北市警察局跟警政署。高雄市長陳其邁。（圖／民視新聞）另，昨晚台北發生砍人案後，竟有網友囂張地宣稱，「和嫌犯張文是兄弟」、且竟還預告，接下來會在高雄犯案。為此，陳其邁不僅一早就到高雄車站巡視，同時也表示，針對PO文者，警方已經掌握IP位置，市府也積極與警政署、相關公安單位聯繫；經全力追查，目前初步掌握IP是在境外、以及一些境外帳戶在作案。陳其邁也說，本來已掌握6個可疑帳號，但現在已排除1個，剩下5個仍在全力追查當中；他強調，務必要將相關的、可能危害治安的分子逮捕報案、強力追查。原文出處：快新聞／張文哥哥住高雄？傳「見警上門不意外」 陳其邁揭兄弟互動狀況 更多民視新聞報導早寫好殺戮計畫！張文房內驚見大量「這1物」手機竟神祕消失蔣萬安下令「商圈、捷運站」升級戒備！北市警局：每日動員人力將破千模仿犯接二連三？新北三峽也爆「雙刀怪客」出沒 警到場壓制逮人民視影音 ・ 3 小時前 ・ 1
獨家／北捷隨機砍人男爆是「空軍志願役」！因1件事被通緝
社會中心／綜合報導台北今（19）日連傳2次攻擊事件，繼北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，造成多人受傷、身亡。根據民視新聞網掌握的獨家消息，這名犯案的張文為空軍志願役士兵，卻在111年因為酒駕遭到汰除，在113年11月25日教召沒報到才遭到通緝。民視 ・ 9 小時前 ・ 101
張文一天奪3命！ 父母2年未聯繫錯愕...今現身二殯
昨（19日）犯下多起縱火案、殺人案的27歲男子張文，在逃亡時墜樓身亡，其雙親昨夜趕抵警局製作筆錄，最後不發一語地離開，事隔一夜，兩人再度現身二殯解剖中心，同樣低調不語便走入室內。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 58
台北車站血案奪2命！57歲男見義勇為不治 主播舒夢蘭震驚發聲「我們世界怎麼了」
台北車站今（19日）發生重大攻擊事件，一名男子在站內施放煙霧彈並持刀攻擊民眾，造成7人受傷、2人死亡，其中1名57歲男子挺身制止卻不幸罹難；事件震撼社會，東森主播舒夢蘭也表達不敢置信，驚呼「每天都出入的北捷台北車站」。警方說明，27歲張姓嫌犯於台北車站犯案後逃往南西誠品一帶，再度製造混亂，隨後自高樓自由時報 ・ 1 天前 ・ 132
北車煙霧彈攻擊細節曝！嫌犯自己戴防毒面具 2人急送醫
今（19）日晚間，台北車站發生攻擊事件，板南線台北車站M7出口B1通道驚傳遭不明人士連續丟擲煙霧彈，嫌犯帶著防毒面具、帶刀逃逸，一名年約40歲的男子疑似要上前阻止遭到攻擊，男子當場倒地、失去呼吸心跳（OHCA）。更多現場細節曝光，該名嫌犯疑似拿著30公分的長刀，自己戴著防毒面具，拉著黑色推車，不斷拿煙霧彈出來丟擲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯
男子今晚涉嫌在台北車站和捷運中山站丟煙霧彈、揮刀砍人恐怖，警方查出身分，是目前因妨害兵役通緝中的27歲男子張文。張文遷移戶籍未申報，應於2024年11月25日報到的教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，今年7月11日經桃園地檢署發布通緝。自由時報 ・ 1 天前 ・ 79
張文隨機砍人「台北101跨年停辦？」 董事長賈永婕回應了
捷運台北車站、中山周邊，19日出現持刀隨機殺人案，造成4人死亡（包括兇嫌張文在內）。事發於下班尖峰時期，加上擔心有模仿效應，網上出現台北101跨年是否停辦、不要去的討論，對此101董事長賈永婕作出回覆。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 180
稱張文是他兄弟！網友恐嚇下個是高雄車站 卓榮泰怒：一定要讓他變成社會公懲對象
[Newtalk新聞] 台北捷運昨發生隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷。不料，有網友發文稱，嫌犯是他的兄弟，會接下未完成的任務，下一個地點在高雄車站。對此，行政院長卓榮泰今（20）日憤怒表示，政府從昨天就開始透過各種警方系統在全力追查，希望找出這個IP、這個行為人，一定要讓該人變成社會要公懲的對象。他說，「我們非常痛恨這樣的行為」，這個對社會完全是負面、敗害，一定全力追查出來。 台北車站及捷運中山站周遭19日發生嚴重隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷，震驚社會。27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人，接著步行潛往中山站及誠品南西百貨，繼續隨機攻擊並闖入誠品南西百貨，最後在警方圍捕之下墜樓身亡。 有一名網友發文指稱，張文是他的兄弟，他們是一個組織，其未完成的任務，他會繼續接下去。他說，下一個地點在高雄車站，敬請期待，社會病態交給他們重整。他更嗆，「誰在跟你們開玩笑，一群社會毒瘤，12/25會有更大的事件等著你們」。 卓榮泰今上午赴醫院探視傷患，並受訪指出，謝謝大家從昨天到現在持續的關心。他一早來到三軍總醫院，謝謝院長、副院長、主任、所有的醫療團隊，從昨天到現在，細心照新頭殼 ・ 11 小時前 ・ 159
多家日媒報導張文恐攻案 蔣萬安：別再流傳不實訊息
19日下午近傍晚時分，台北車站一帶發生恐怖攻擊案，涉及妨害兵役的男子張文，持刀砍傷多位路人，最後墜樓身亡。除了在台灣引發關注，事件也獲《每日新聞》等日本媒體報導，在細節未清楚時，部分日本人對張文的身分議論紛紛，如今事件逐步清晰，不少人感嘆「實在令人痛心」、「願逝者安息」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 264
蕭薔認已結良緣 「最好的給了他」
迎接馬年，「台灣第一美女」蕭薔的珍世美學慈善年曆也邁向30年，捐助過許多弱勢單位與慈善團體的她，日前聽到許多人分享大S生前善舉幫助了很多人，同樣熱心公益的蕭薔表示：「非常令人感動，我和大S雖然不熟，但是以前每次見面她都非常的客氣有禮貌，是個暖心的女子。」中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
獨/張文聲東擊西？哈雷機車遭焚毀 車主用餐又遇無差別攻擊
昨日（19日）台北發生無差別攻擊案，嫌犯張文先後在中山區林森北路三處縱火，並於誠品南西店進行無差別攻擊。其中一名哈雷機車車主王先生成為首波受害者，他的愛車遭到焚毀，事後警方初步研判，張文疑似透過縱火聲東擊西，將警消力量引開後再犯下攻擊案件。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 4
奈良美智也在中山殺人現場！ 親睹警方封路蒐證
台北市北車及中山商圈，昨（19日）發生無差別攻擊事件，民眾人心惶惶，日本知名藝術家奈良美智稍早透露，自己昨晚人就在案發現場附近，還目睹警方蒐證。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 34
點名檢察官林俊言「先射箭再畫靶」 黃景茂自認遭拷問：我很委屈
台北地院審理京華城容積率等弊案，辯論程序今進入第5天。前都發局長黃景茂出庭為自己無罪答辯時，將砲口對準承辦檢察官林俊言，指控對方誤信證人說法、在約談過程中多次逼問認罪，甚至形容整段偵訊形同「拷問」、是「先射箭再畫靶」，強調自己遭不當追訴、深感委屈。自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
網友稱「高雄車站是下個隨機攻擊地」 卓榮泰震怒：讓他變社會公譴對象
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導捷運台北車站、中山商圈恐攻案造成4人死亡，有網友就在社群Threads發文自稱和張文是同組織，下一站會前往高雄車站，為他完...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 97
快訊／台北才傳恐攻 高雄小港驚見信號彈
快訊／台北才傳恐攻 高雄小港驚見信號彈EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 16
台北車站遭人丟煙霧彈！男「疑為阻擋嫌犯」送醫搶救無效
社會中心／張予柔報導台北車站板南線M7出口外今（19）日下午約5點左右發生突發事件，一名不明人士丟擲煙霧彈，瞬間引發現場旅客恐慌奔逃，氣氛陷入緊張和混亂。據傳，有現場民眾疑似為了阻止嫌犯不幸受傷倒地。民視 ・ 12 小時前 ・ 18