台中大雅大亂鬥 ２０歲男竟遭自己人撞成植物人

台中大雅今年四月發生開車衝撞、持刀棍攻擊大亂鬥，檢方依殺人未遂罪嫌起訴曾男為首的七男二女。

記者陳金龍／台中報導

曾姓男子因債務找劉姓男子出面談判，雙方各帶人馬赴約，曾一夥人事前計畫開車衝撞、持刀棍攻擊，未料同行的劉姓友人誤認車輛，先是猛撞二名自己人釀一人一度昏迷、一人成植物人後，曾等再揮刀砍向對方，群毆釀多人輕重傷，檢方依殺人未遂等罪嫌起訴曾等七男二女。

事件發生在今年四月二十七日凌晨二時多，曾男與賴男因債務糾紛相約在大雅夜市談判，曾再找劉姓、郭姓、林姓、潘姓、鄒姓、廖姓、楊姓及蔡姓等八名男子，其中蔡還是現役軍人，以及劉姓、陳姓二名女子，曾等十一人分別乘三輛車，各自攜帶西瓜刀、棍棒，並計畫由劉姓同夥開車衝撞對方，一干人等也提前到場躲在樹叢埋伏、待命；另一方的劉男也找來七名友人陪同赴約。

經查，當天凌晨二時三十三分，曾男等人見對方人馬到場，劉姓同夥因負責開車衝撞，卻將自己人的另一輛車誤認成對方友人的車，直接高速衝出撞擊正要下車的廖姓、楊姓同夥，釀廖左腳、骨盆骨折，當場昏迷，楊則腦部重創，至今仍是植物人狀態。

劉撞傷自己人後，再轉向對方人馬撞飛一人後才停下，與其餘躲在樹叢的同夥一擁而上，各持西瓜刀、球棒等，將劉男砍到雙手肌腱斷裂，其同行的四名友人也多處骨折、腦出血，因遭圍毆紛紛倒地不起，行凶後則鳥獸散，經警方到場蒐證、調閱監視器逮人。

檢方訊時，曾坦承因債務糾紛才相約談判，同夥劉男也說自己開車撞人，其餘人等表示持刀、棍攻擊或在旁助勢；被砍的劉男也說，才到場就有一輛車衝過來撞他們，之後一群人衝出來，遭曾男等持西瓜刀、棍棒攻擊。

此外，曾男的同夥廖男也說，他載楊到場才下車就被撞，自己昏迷不曉得發生什麼事，檢方也勘驗行車記錄器等，發現二人確實剛到就遭撞，且楊仍為植物人狀態。檢方偵結依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌，起訴曾男等九人。