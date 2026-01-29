台中大雅婦人遭砍傷 涉案人逃逸警方鎖定追緝

（中央社記者郝雪卿、蘇木春台中29日電）台中市1名婦人今天上午在大雅區龍善二街旁遭人持刀砍傷，涉案人行凶後逃逸，警消到場時，婦人脖子有約10公分刀傷、意識清楚，經救護車送醫救治，警方已封鎖現場調查釐清。

台中市消防局今天上午8時7分獲報，大雅區龍善二街193巷路旁，有婦人脖子受傷出血，立即派遣救護人車前往處理。

消防人員表示，現場為1名女性年約60歲，頸部有一處約10公分刀傷，意識清楚，送往澄清醫院中港分院治療。台中市警局大雅分局已封鎖現場，因涉案人行凶後逃逸，警方鎖定涉案對象查緝釐清。（編輯：李亨山）1150129