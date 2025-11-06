台中大雅工廠火警釀惡臭空污 陳宏益：先開罰50萬、最高罰500萬
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導
台中市空污警報，大雅區昌平路四段一處塑膠工廠，昨晚發生火警，環保局發火警空汙快訊，提醒下風處及附近巷弄可能有異味發生，呼籲民眾注意並關閉門窗。環保局長陳宏益表示，該工廠已違反空污法，目前已開罰50萬，將待火場調查報告後，視後續狀況持續開罰。
陳宏益說明，昨晚火警發生在大雅區昌平路，是火災引起空污，廠商初步承認是操作不當導致，因涉及空污法第32條，可開罰10萬到500萬，環保局經過採樣後，先開罰50萬元，後續還要等火場調查報告出爐。
陳宏益表示，昨晚火警發生後，環境風場偏北風，故環保局已同步發布警訊，告知民眾、業者要謹慎、非必要勿出門。
台中市消防局指出，消防局在晚上8點26分接獲報案，起火地點為大雅區昌平路四段一處鐵皮工廠。消防局第一大隊及轄區大雅分隊等共6個單位出動，動員17輛消防車、34名消防人員，由組長許修豪擔任現場指揮官。火勢在8點51分獲得控制，隨即撲滅。現場共有兩名男性外籍移工，皆意識清楚，在9點01分由救護車預防性送往豐原醫院接受檢查。
消防局表示，經初步勘查，起火點位於工廠1樓管道間通路，燃燒面積約10平方公尺，主要燃燒雜物及相關設施。所幸火勢未延燒至主要生產區，亦未造成重大財損或人命傷亡。
消防局補充，起火原因目前由火災調查人員進一步釐清中，將持續針對現場電氣設備及可燃物進行分析，以確定起火源頭。並再次提醒工廠業者應定期檢修電線、落實防火管理，降低意外發生風險。
照片來源：CNEWS匯流新聞網記者徐德芬拍攝
