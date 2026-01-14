台中大雅打手基地血鬥奪命！主嫌判輕 共犯接連棄保潛逃引譁然

台中大雅打手基地血鬥釀命案，主嫌輕判共犯連環棄保逃亡。（圖 ／翻攝畫面）

民國110年間震驚社會的「台中大雅打手訓練基地大亂鬥案」，歷經多年審理後全案定讞，卻接連爆出共犯棄保逃亡，引發外界高度關注，該案最終造成1死3重傷，檢警調查發現，整起事件源自於長期運作的暴力犯罪組織，其內部管理失序、暴力失控，最終釀成無法挽回的悲劇。

調查指出，基地負責人管芥寬早在民國106年間，即受人委託於台中市大雅區成立所謂的「打手訓練基地」，場內設有籃球場、健身房及搏擊擂台，並提供食宿與高強度訓練，陸續吸收20多名成員，形同私設武裝組織。110年間，管男懷疑成員連紹雄背叛組織，竟率眾將其手腳打斷，導致雙方仇恨全面引爆。

連男事後集結13名同夥，攜帶鎮暴空氣槍、鐵鎚與刀械返回基地復仇，雙方爆發激烈械鬥。管芥寬在衝突中遭痛毆，手腳筋被挑斷倒地不起。然而混亂之中，連男撤退時竟被同夥遺留在現場，隨後遭管男陣營增援人員圍毆致死，身上甚至留有彈孔，場面相當駭人。

一審法院原依殺人罪判管芥寬17年重刑，但二審改認其當時已重傷，無法實際指揮，且致命槍擊疑來自連男陣營，最終改以主持犯罪組織罪判處4年6月，其餘13名成員則分別依殺人及組織犯罪等罪，判處12年至14年不等，最高法院去年3月駁回上訴，全案定讞，繼開槍的蔣啟勛與共犯段傳叡棄保逃亡後，共犯林家賢亦於去年8月未到案執行，檢方拘提無果，1月正式發布通緝並沒收其保釋金。司法威信與治安問題，再度受到嚴峻考驗。

