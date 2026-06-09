台中大雅新闢道路7月動工 預計116年中完工提升區域交通與排水

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台中市大雅區交通路網與排水系統將迎來新進展，台中市政府建設局規劃辦理「大雅區前村路至民富街及民豐街開闢工程」，預計於今年7月上旬正式開工，並計畫於116年中旬完工，期盼透過此項工程健全地方基礎建設，提升周邊整體的通行便利與防災減災效能。

本案工程範圍位於大雅區前村路至民富街及民豐街一帶，規劃開闢道路總長度約330公尺、寬度為8公尺，建設局長陳大田表示，該項工程總經費投入約1億7580萬元，其中包含工程費用約1980萬元，以及用地費與地上物補償費約1億5600萬元；工程內容除道路鋪面施作外，也將同步新設側溝系統與相關附屬設施，藉此改善現況道路銜接條件並強化區域排水功能。

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目前該工程已完成前期相關程序作業，陳大田指出，施工期間建設局將持續落實工程品質與進度管理，並妥善採取因應措施，以降低施工過程對周邊居民生活及公共交通的影響。

建設局表示，該路段完工後，除能有效促進前村路、民富街及民豐街周邊的交通動線順暢，亦能提升當地的排水效能並完善公共設施服務功能。市府未來也將持續盤點各行政區的地方需求，逐步推動各項道路與基礎建設工程，以優化整體的居住與通行環境。