台中大雅民宅火警 64歲獨居者受困獲救

民宅2樓竄出濃煙，消防人員到場後，趕緊進屋裡搜救。

7日上午7時左右，台中大雅區中清路4段一處透天厝突然竄出火煙，消防人員趕緊出動28名人力到場救援，當時一名64歲的老翁受困在2樓，救難人員及時將他救出，所幸只有受到嗆傷，送醫時生命跡象穩定。

台中市消防局大雅分隊小隊長張源昌表示，「雙人搬運法，把他搬下來，該名患者意識清楚，但是肢體無力。」

附近民眾說：「外面喊說發生火災、來叫我們，我們才下來，隔壁只住一個人。」

當地是連棟透天厝，消防人員花了約半個多小時將火勢撲滅，所幸沒有延燒，確實起火原因還要火調進一步釐清。附近居民說，老翁獨居多年，之前也有發生過用電鍋不慎造成起火，沒想到這回又發生意外。

而社福團體表示，獨居長者往往因為智力或體能退化，造成許多生活風險，其中以用電用火不慎及跌倒最常見。

甘霖基金會主任楊子賢指出，「長年下來，他們覺得以前都沒事呀，所以你這樣跟我講，我已經活70、80年，怎麼可能會有事情？就是覺得說這樣是沒問題的，所以也不需要做怎樣調整。再來就是身體的退化，因為剛剛說人離火熄這件事情，其實長輩他們記憶力不好的時候，真的可能會忘記自己正在煮東西。」

楊子賢表示，除了定期訪視，也會請其他沒同住的子女，加強注意獨居長輩的情況，來做不斷宣導與提醒外，住家加裝住警器也是防範意外發生的方式。

而面對寒流即將來襲，行政院也表示，已整合部會資源應變，包括嚴防農漁寒害，及獨居老人及街友啟動低溫關懷機制，希望將影響和意外降到最低。

