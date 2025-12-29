台中大雅街上出現大量戰車 軍方：立即備戰操演

台中大雅街頭出現大量戰車，圖為10月軍方公開亮相「M1A2T」戰車。（本報資料照片）

解放軍東部戰區今日在台灣周邊實施軍事演習「正義使命-2025」，台中市大雅區今天白天街頭出現大量戰車引起民眾好奇，有人錄影分享到網路，但許多網友說我國國防機密應「不拍照、不錄影、不上傳」；陸軍十軍團表示，此為因應對岸的軍演，是立即備戰操演項目。

有民眾在網路PO出影片，今天上午在大雅區中清路出現戰車，從街頭陸續通過，影片引起民眾討論，但不少人說類似的國防機密不應公開，要求發文者刪除影片；但也有人說在公共場所拍的畫面為何不能公開。

十軍團表示，這是「因應中共針對性實彈演習」開設應變中心，執行立即備戰操演，今天在大雅為586旅的演練，國防部今天已說明，大陸近期持續在台灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，此種「窮兵贖武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因。

十軍團指出，國防部也指對於此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈讉責，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

