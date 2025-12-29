台中大雅街頭出現大量戰車 軍方：中共軍演立即備戰操演

台中市大雅區二十九日上午街頭出現大量戰車引民眾好奇。圖為今年漢光演習情形。（記者孫義方攝）

大陸解放軍二十九日宣布在台海周邊實彈軍演，民眾在Theards上PO文表示，在「台中街道上出現衝擊的畫面」，畫面顯示，二十九日上午台中市大雅區中清路一帶有大批戰車行經，引起民眾好奇，網友也隨即各有回應，網友說我國國防機密應「不拍照、不錄影、不上傳」；另有網友說公共場所拍的畫面，為何不能公開；陸軍十軍團表示，此為因應中共軍演，我國的立即備戰操演項目；一名軍方人士說，讓國人知道我國軍隨時待命和操演，也有正面意義。

民眾在網路PO出影片，二十九日上午在大雅區中清路出現戰車，從街頭陸續通過，民眾說畫面很衝擊，網友隨即回應，希望PO文者依小橘書《臺灣全民安全指引》內容，解放軍稍早宣布軍演，國軍可能有相應部署行動，若在路上目擊我方部隊動態，請遵守「不拍照、不錄影、不上傳」原則，保護國軍情資，需要請大家共同保密！也有人說在公共場所拍的畫面為何不能公開。

十軍團表示，國防部二十九日已說明，中共近期持續在台灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，此種「窮兵贖武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因。

國防部指出，對於此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈讉責，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。