台中大雅連鎖咖啡店鬧糾紛 失聯移工拿椅子狂砸人

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區一家連鎖咖啡店，26日發生高姓越南失聯男性移工在店內自言自語，店員李男及梁男上前勸導，不料，高男突情緒失控，持店內椅子揮砸，致使李男及梁男受傷報案提告，警方到場處理，依涉嫌傷害罪及違反入出國及移民法相關規定，函請台中地檢署偵辦，並將高男解送移民署台中專勤隊處置。

大雅警分局於12月26日晚上10時32分接獲報案，指稱大雅區中清路三段一處連鎖咖啡店內發生糾紛，警方立即派員到場處理。

經查，一名疑似外籍移工男子在店內喃喃自語，顧客向店員反映，於是店員李男與梁男上前勸導，不料，高男(29歲，越南籍)突然情緒失控，持店內椅子揮砸，店內顧客嚇得紛紛走避，李男則腹壁及頭皮挫傷，梁男右側後胸壁挫傷。

警方到場處理，發現高男為失聯移工，因李男及梁男驗傷提告，警方依涉嫌傷害罪及違反入出國及移民法相關規定，函請台中地檢署偵辦，並將高男解送移民署台中專勤隊處置。

