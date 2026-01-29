台中大雅驚傳當街砍人！婦頸部被砍10cm刀傷 疑被嫌「跳舞太吵」

台中市 / 武廷融 綜合報導

台中市大雅區今(29)日上午傳出一起持利器攻擊案，一名60多歲的婦人在公園跳舞的時候，疑似因聲音太大，遭人持利器攻擊，在頸部出現10公分的傷口，警方獲報到場將人送醫，目前插管送開刀房搶救中。

台中市大雅區龍善二街今日上午發生一起當街攻擊事件，一名婦人被男子砍傷，身中多刀，最嚴重的是頸部長達 10 多公分的刀傷，該婦人目前插管緊急送開刀房搶救中。而凶嫌砍人後隨即逃逸，警方正在調閱附近監視器畫面追緝中。

據了解，該名婦人平時會在公園教跳舞，但常有一名年輕人疑似不滿「音樂太大聲」，會跑來把音樂切掉，雙方進而發生爭執。不過是否與今日攻擊事件有關，還有待警方調查釐清。

