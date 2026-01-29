台中大雅驚傳砍人！67歲婦人遭「割頸」10公分濺血 兇嫌逃逸中

台中大雅三和公園附近今（29日）驚傳砍人事件。翻攝大雅區公所網站



台中市大雅區今（29日）上午驚傳砍人事件！一名67歲婦人在三和公園附近突遭不明人士持刀砍傷，頸部有10公分傷口不斷滲血，經路人協助報警，緊急送醫治療，所幸意識清楚，由於持刀傷人之兇手已逃逸，警方將進一步追查，確認是否為隨機攻擊。

台中大雅砍人事件發生在今天上午8時許，不明人士在三和公園附近持刀砍傷67歲婦人，一旁路人見婦人受傷、頸部不斷滲血，連忙報警。救護人員到場後隨即幫婦人包紮止血，發現其頸部有約10公分刀傷，所幸意識清楚，緊急送往中港澄清醫院治療。

據了解，兇手在持刀傷人後隨即逃逸無蹤，至於是否為隨機攻擊，詳細情形警方已調閱監視器，進一步調查釐清。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

