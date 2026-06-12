台中大雅一早大停電！近3000戶受影響 台電拚中午復電

[Newtalk新聞] 台股今天(12日)報復反彈逾1144點，最高來到44798點，上櫃、電子與金融類股全揚升！重要電子權值股F4，約9點15分前，台積電漲50元、來到2300元。鴻海漲6.5元、來到265元。台達電漲50元、來到2210元。廣達漲8元、 來到378元。聯發科漲135元、來到4220元！ 分析師楊惠宇表示，今日觀盤重點被動元件漲高不追，但若題材性來看2483百容則是剛起漲！記憶體很多都打到月線，能生產記憶體的為重點南亞科、華邦電、群聯！ 楊惠宇表示，台積電電子盤漲40元、收2300元，台股本週努力在月線撐住，今日受到川普加持，將重回月線，下週仍有聯準會及外資大魔頭結算，還是會震盪，但最起碼將下跌空間縮短！費半前天已經跌破月線，但台股昨天仍守在月線附近！ ※Newtalk提醒您：#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。查看原文更多Newtalk新聞報導台股開盤》電子權值走跌 大盤力守44000點 分析師：43000點上下測短撐感性稱台灣一直像家一樣! 黃仁勳點名5大核心台廠 VeraRubin架構全面投產

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