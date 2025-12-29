台中大雅「街頭湧多輛戰車」 貼文惹網疑：內應？

政治中心／饒婉馨報導

中國解放軍東部戰區29日突然宣布要在台灣周圍發動軍演，展開代號「正義使命-2025」的實彈演習，使台海局勢再度升溫。有民眾於29日上午目擊台中市大雅區中清路一帶有數輛戰車經過，他錄影並發到社群平台表示「台中街道上出現衝擊的畫面」，網友對此陸續回應「不拍照、不錄影、不上傳」。





中國軍演台中大雅「街頭湧現大量戰車」！國防部發聲：備戰操演捍衛主權

有台中民眾目擊多輛戰車行經，表示「台中街道上出現衝擊的畫面」。（示意圖／翻攝自臉書@國防部發言人）

有民眾在 Threads 上發出我國戰車行經其區域之影片，畫面中可見多輛戰車出現在台中市大雅區中清路一帶，陸續經過的景象被網友稱「畫面很衝擊」，隨即引起熱烈討論，不過多數人認為，考量到兩岸局勢升溫，若在街道目擊軍隊動態，應具備基本的情資保護意識，更有專業網友引用小橘書《臺灣全民安全指引》內容，嚴正呼籲原PO應遵守「不拍照、不錄影、不上傳」的三不原則，並盡速刪除影片。然而，由於解放軍稍早才宣布進行針對性軍演，此舉立即引發大批網友擔憂與論戰，質疑在敏感時刻公開國軍動態恐導致軍情外洩。

廣告 廣告

中國軍演台中大雅「街頭湧現大量戰車」！國防部發聲：備戰操演捍衛主權

國防部已針對中共解放軍演習成立應變中心，強調「以實力謀和平」。（示意圖／翻攝自臉書@國防部發言人）

此外，由於原PO在貼文中直接具體標示出戰車經過的時間與確切地點，引發不少網友憤怒質疑，「莫非你是中共的內應？為何不刪除？」、「請刪除，給敵方當資料嗎」，認為這種舉動相當不妥，甚至有國安漏洞之嫌。原PO截至目前為止，尚未針對此貼文做出進一步回應或刪除文章。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：台中大雅「街頭湧現大量戰車」 他標註時間地點引網怒批：中國的內應？

更多民視新聞報導

中共圍台軍演「0人在意」？熱搜竟被「1爭議」霸榜！

鄭麗文批民進黨衝百度熱搜！中網反酸國民黨：爛泥

賴清德「走到一半」聽她問1句 馬上倒退嚕回應網讚翻！

