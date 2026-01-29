台中大雅6旬婦人公園遭刺 嫌逃逸後走上國道遭撞

公園前2個人在對話，突然間男子拿出刀子攻擊女子的頸部與左肩，女子倒地後逃進巷弄，男子隨後逃逸。台中市大雅區三和公園29日上午8時左右傳出持刀攻擊事件，63歲李姓婦人受傷向附近工廠求救。

目擊民眾說道，「我在這，她剛好這樣過去，跟我說救命。我說妳怎麼了？她說有人殺她，我想說是誰都還沒喊，她就跑進去對面那個工廠那。」

工廠業者表示，「來我們廠區呼救，請我們幫她打電話，然後當時脖子傷口還滿明顯的。」

台中市大雅消防分隊隊員陳易新說明，「脖子部分的話長度大概有10公分，深度不確定，肩膀那刀其實也差不多10公分的長度這樣子。」

人行道還停著婦人的機車，一雙鞋則散落在地，當地里長說李女是社區舞蹈班班長，平常7時就會帶領民眾在公園練舞，先前曾因為練舞聲響遭人抗議有爭執，但是否為同一人還要警方釐清。

台中市大雅區三和里里長廖顯彬指出，「今天又發生是用刀，但不知道誰，

還沒有辦法確定。」

台中市大雅分局副分局長洪嘉臨回應，「被害人頸部創傷，經送往醫院急救目前意識清楚，尚無生命危險，本分局已掌握犯嫌身分，正在積極查緝中。」

警方表示，犯嫌持刀攻擊後，不明原因出現在國道1號大雅交流道遭撞擊，詳細肇事原因與犯案動機仍在調查中。李姓女子則送中港澄清醫院，院方表示全身共有8處刀傷，患者意識清楚仍在開刀治療中。