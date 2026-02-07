台中天津年貨大街開跑 有攤商遭控冒名承辦商收租

攤位前各種美食小吃都有，民眾趁著年前採買年貨，台中天津年貨大街6日開跑，現場人氣滿滿，也為攤商帶來不少商機，但卻傳出有攤商冒名承辦廠商，向其他攤商收取租金。

受害承辦廠商王小姐說：「他（該攤商）把那個攤位賣給別人，可是我們不知道這攤位賣給別人，我才是屬於大房東，他假冒二房東的名義去進行這個事情，可是我大房東，有大房東要把房子租出去的房客，自稱二房東把這房子又租出去給另外一個房客，這樣子是一屋兩賣，也是不合理呀。」

受害承辦廠商表示，該名攤商疑似看準年前商機，向受害攤商表示可以代辦攤位承租，收取10天5萬左右的租金。但是繳了費用之後，這名攤商就聯繫不上，受害攤商到了年貨大街，才發現沒有擺攤的位置。

台中天津商圈主委張聖明表示，「我們每一年天津路的年貨大街，一定都有一個指定的承辦廠商，這個承辦廠商他大約在半年前都在網路公告了。」

實際觀察，天津年貨大街中間就是承辦廠商設置的攤位，相較於兩旁店家前方的位置更加整潔，更可吸引民眾目光。

主委表示，因為管委會並非受害者，因此沒有立場報警，目前已知有3至4位受害攤商，也將會給予必要協助。律師表示，該廠商的行為已經涉及詐欺。

律師林瓊嘉指出，「被害人一方面他可以訴請警方，就被告（該廠商）是否涉及詐欺提起刑事告訴。另外一方面，不管被告是否涉犯詐欺，他沒有按照契約條件來屢行，支出的部分可以全額請求。」

律師表示，受害攤商除了可以對行為人提告詐欺，也可依法要求行為人給付損害，及民事賠償，確保自身權益。